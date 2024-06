Carro com placa clonada na Ponte: agentes do Cisp ajudaram a localizar - Divulgação

Publicado 26/06/2024 21:44

Niterói – Um carro clonado foi apreendido e o motorista preso na tarde desta quarta-feira (26), na Ponte Rio-Niterói, após monitoramento do cercamento eletrônico da Prefeitura de Niterói. Esse é o segundo veículo apreendido em dois dias. O veículo, um Fiat Cronos prata, de placa RTA 6G31, estava sendo monitorado pela equipe da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal da Ponte. A PRF entrou em contato com o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) da Prefeitura de Niterói e solicitou o rastreamento do carro clonado através do cercamento eletrônico da cidade.



Ao realizar a busca pelo sistema, os guardas municipais constataram que o veículo havia deixado Niterói pela Avenida Jansen de Melo e acessado a Ponte em direção ao Rio de Janeiro poucos minutos antes. Após buscas pela rodovia, o veículo foi localizado e abordado. Foi constatada a adulteração do veículo, que foi conduzido, juntamente com o motorista, até a 17ª DP (São Cristóvão).



Com esse caso, o Cisp alcança a marca de 492 veículos clonados ou envolvidos em crimes já identificados pelo cercamento eletrônico, desde maio de 2019. Em junho do ano passado, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Prefeitura de Niterói e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) assinaram um acordo de cooperação para o combate ao crime e à prevenção da violência na cidade.



Prisão – O Cisp também auxiliou na prisão de um homem, na tarde desta terça-feira (25), que havia fugido dos agentes da Polícia Rodoviária Federal na Ponte Rio-Niterói. Após serem comunicados sobre a fuga, os guardas municipais que atuam no Cisp inseriram os dados do carro, um Hyundai branco, no sistema de Cercamento Eletrônico e passaram a monitorar o veículo, que tinha a placa clonada, e orientar o cerco da Polícia Militar. Policiais militares do Programa Segurança Presente prenderam o motorista e apreenderam o veículo em São Francisco, bairro da Zona Sul de Niterói.



Sobre o Cisp

O Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) da Prefeitura de Niterói atua na vigilância e monitoramento das vias públicas, utilizando tecnologias avançadas para auxiliar na recuperação de veículos roubados e na prevenção de crimes. Desde 2015, o Cisp tem sido fundamental na segurança urbana, contribuindo para a redução da criminalidade. O local conta com 522 dispositivos, 10 portais de segurança e 120 câmeras inteligentes, operadas por guardas municipais, que monitoram a cidade 24 horas. Desde 2015, o Centro ajudou na investigação e elucidação de crimes que também levaram à prisão de criminosos. Foram mais de 3.700 exportações de imagens para as delegacias e tribunais de Justiça, com auxílio também do setor de inteligência do órgão. Outro canal de comunicação é o número 153, que já recebeu mais de 250 mil chamados em 8 anos.