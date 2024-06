Praça Araribóia: uma das principais áreas de circulação do município, por onde passam, diariamente, mais de 150 mil pessoas - Lucas Benevides

Publicado 27/06/2024 16:05

Niterói - As obras da Praça Arariboia, na região central de Niterói, seguem avançando. O prefeito Axel Grael esteve na manhã desta quinta-feira (27) no local, para vistoriar e orientar pessoalmente as próximas etapas da intervenção.

Uma das principais áreas de circulação do município, por onde passam, diariamente, mais de 150 mil pessoas, está recebendo trabalhos de requalificação das calçadas de pedras portuguesas e as equipes também trabalham nas obras de implementação da área de contemplação da Baía de Guanabara, nas laterais da estação das Barcas. As mudanças fazem parte do projeto de requalificação da Avenida Visconde do Rio Branco, do Centro até o bairro de São Domingos.



“Essa obra é de extrema importância porque integrará o cotidiano do niteroiense. O projeto que estamos implantando tem como prioridade resgatar esse trecho da orla de Niterói. É uma obra que começa no Mercado São Pedro e revitalizará toda a orla, valorizando os espaços. A primeira etapa do Parque Esportivo da Concha Acústica também foi concluída, e seu entorno recebeu melhorias, como nova drenagem, calçadas, revitalização na acessibilidade e paisagismo, proporcionando uma total integração do Complexo Esportivo da Concha Acústica, ainda em obras, com a nova pista de Atletismo da UFF. Quem passa pelo Centro de Niterói pode observar as mudanças que acontecem e irão modificar toda aquela orla”, frisou o prefeito Axel Grael.



Como parte das intervenções, as ruas Alexandre Moura e Coronel Tamarindo, no Gragoatá, receberam iluminação em LED, serviço de requalificação de calçadas, ciclovias e pavimentação. Importantes espaços de convivência da região, as praças Duque de Caxias e Santos Dumont também foram recuperadas. Essa última estará integrada à nova sede do Programa Niterói de Bicicleta, após a conclusão da restauração do Castelinho. O conjunto de intervenções está sob responsabilidade da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa).



A visita foi acompanhada pelos secretários de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier, de Obras, Vicente Temperini, do Escritório de Gestão de Projetos, Katherine Azevedo, de Conservação e Serviços Públicos, Ricardo Lanzellotti, e pelo presidente da Emusa, Antônio Lourosa. “Além de todos os outros benefícios que uma obra deste porte agrega, estamos construindo dois deques de observação ao lado da estação das barcas. Era um grande desperdício manter um estacionamento que não atendia aos usuários de automóveis e a população não poder usufruir de um espaço tão bonito, de frente para a Baía de Guanabara. Estamos aproveitando também a antiga estação da Transtur, que ficou abandonada por décadas. Eram vários muros que ocupavam a frente marítima, enfraquecendo a qualidade urbana da área, por onde passam centenas de milhares de pessoas todos os dias. Esse é um projeto de revitalização urbana, porque estamos reativando essas áreas que de fato estavam distantes, sem integração nenhuma com a cidade”, explicou o secretário Renato Barandier.



Com um investimento de R$ 64 milhões, a previsão para a conclusão dos trabalhos é para o segundo semestre deste ano.



Histórico

Em 2023, a Prefeitura de Niterói concluiu intervenções que contribuíram para a revitalização da região central da cidade. As proximidades do Mercado São Pedro foram beneficiadas com a ampliação da rede de drenagem, nova pavimentação, calçadas e meios-fios, além de iluminação, reconfiguração do estacionamento e paisagismo.



Também em 2023, foram inauguradas as obras de integração do Caminho Niemeyer com o Centro. O Município entregou o prolongamento das ruas Marquês de Caxias, Saldanha Marinho e Doutor Fróes da Cruz até o Caminho Niemeyer. Uma área total de 65 mil metros quadrados onde havia um supermercado e um estacionamento foi reurbanizada e requalificada. Também foi entregue a Alameda Oscar Niemeyer, um boulevard apenas para pedestres. A alameda é transversal às três ruas que foram prolongadas e corta ao meio o espaço onde estão os oito quarteirões. Com projeto paisagístico do escritório Burle Marx, o boulevard tem 10 mil metros quadrados e 220 árvores.