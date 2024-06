Festa de São Pedro, em Jurujuba: grátis, com diversas atrações, de quinta a domingo - Divulgação

Publicado 27/06/2024 15:53

Niterói - A cidade vai atrair, como de costume, centenas de fiéis, moradores e turistas para a tradicional celebração do Dia de São Pedro - padroeiro dos Pescadores, comemorado em 29 de junho, no bairro de Jurujuba. O destaque é a histórica procissão marítima pela Baía da Guanabara, com percurso até a proximidade do Museu de Arte Contemporânea (MAC). Antes da procissão marítima haverá a missa campal, com a bênção das chaves. A novidade este ano será a moto procissão.



Os festejos começam na madrugada do sábado (29) com a Alvorada ao Santo, conhecido por ter as chaves do céu. Pela manhã, após a procissão terrestre, a imagem do santo é conduzida para um barco, quando acontece a procissão marítima, acompanhada por dezenas de embarcações.



A festa de São Pedro é realizada pela Capela de São Pedro de Jurujuba, apoiada pela Colônia de Pescadores do bairro, com várias atividades como missas, procissões, shows e barracas com comidas típicas e apresentação de quadrilha. No sábado (29) após a chegada das embarcações, haverá almoço especial, shows e apresentação da Quadrilha do Céu. A festa começará nesta quinta-feira (28) e só terminará no domingo (30).



Programação:

Sexta-feira (28)



Das 18h às 2h – Barraquinhas, DJ e diversos shows

Sábado(29)

05h00 - Alvorada

06h00 - Missa Solene na Capela São Pedro de Jurujuba

09h00 – Missa Solene Campal com bênção das chaves

10h00 – Procissão Terrestre

11h00 – Procissão Maritima (com saída das embarcações do cais dos Pescadores locais, em Jurujuba, percorrendo a Baía de Guanabara e retornando ao cais)

12h00 – DJ e “Almoço do Pedrão”

14h00 – Santo Terço e Bênção

16h00 – Missa Solene

17h00 – Show Cultural com a Quadrilha do Céu

19h00 – Missa Solene e, logo após a tradicional Queima do Quadro de São Pedro

20h30 – DJ e diversos shows musicais



Domingo (30)



Das 9h até meia noite



10h00 – Missa Solene

11h00 – Moto Procissão com Falcão Peregrino e Amigos com saída da Boa Viagem indo até Jurujuba

12h00 – DJ durante o “Almoço do Pedrão”, barraquinhas e show de rock

16h00 – Roda de Samba e outros shows musicais



Festa de São Pedro de Jurujuba - Em frente a Capela de São Pedro de Jurujuba, Rua Carlos Ermelindo Marins, Jurujuba