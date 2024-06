Theatro Municipal de Niterói: palco do festival dedicado à música lírica - Reprodução

Theatro Municipal de Niterói: palco do festival dedicado à música líricaReprodução

Publicado 27/06/2024 17:06

Niterói - O Theatro Municipal de Niterói recebe no dia 29 de junho, às 19 horas, o encerramento do Festival Lírico de Niterói – FELINI, com o recital “Cartas Para Marina”, uma homenagem à soprano Marina Considera. No programa canções brasileiras, clássicos da Broadway e árias de ópera.

O recital com roteiro de Julianna Santos, conta com os cantores Amanda Ayres, Antonia Medeiro, Chiara Santoro, Cíntia Graton, Felipe Turl, Geilson Santos, Juliana Franco, Luciana Costa et Silva, Murilo Neve, Sophia Dornellas e Tina França, acompanhados ao piano de Edvan Moraes e Priscila Bomfim.

