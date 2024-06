Axel Grael: participando da inauguração da UMEI da Ponta D'Areia - Lucas Benevides

Axel Grael: participando da inauguração da UMEI da Ponta D'AreiaLucas Benevides

Publicado 28/06/2024 09:48

Niterói - Como parte do programa de requalificação da Rede Municipal de Educação, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação e da Fundação Municipal de Educação, entregou, nesta quinta-feira (27), a Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Leni dos Santos Oliveira - Dona Helena, no Morro da Penha, bairro da Ponta d'Areia. A unidade é a 29ª inaugurada em Niterói nos últimos 12 anos e contará com 120 vagas, em tempo integral, para crianças de 1 e 2 anos.



A Umei está localizada ao lado da Escola Municipal Nossa Senhora da Penha, e conta com seis salas de aula, sala de multimeios, sala dos professores, pátio, refeitório (equipado com cozinha e despensa), área verde, além de estar nos padrões de acessibilidade e sustentabilidade. A escola é uma demanda da região, e irá aumentar a oferta de vagas para a Educação Infantil.



“Esta é uma entrega de extrema importância, porque já está comprovado que o aprendizado na primeira infância é a fase mais importante na formação escolar. O espaço foi feito com muita dedicação e carinho. Tudo pensado para fazer a diferença na educação dessas crianças”, afirmou o prefeito de Niterói, Axel Grael.



O programa de expansão e requalificação da Rede Municipal de Educação, que teve início em 2013 com a construção e entrega de novas unidades, incorporação de creches e municipalização de escolas estaduais. Esta é a terceira Umei inaugurada neste ano, somando-se às unidades de Jurujuba e Barreto.



Para o secretário Municipal de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação, Bira Marques, a inauguração desta Umei cumpre um importante papel na valorização da educação infantil e no compromisso com a expansão da Rede, ampliando o acesso ao ensino público de qualidade. "Inauguramos duas Umeis, em Jurujuba e no Barreto, e agora estamos abrindo as portas de mais essa na Ponta d'Areia, um sonho antigo de toda a comunidade que está se tornando realidade hoje. E os nossos esforços não vão parar por aí. Estamos trabalhando muito para que a Educação de Niterói siga avançando em direção a um ensino de qualidade e referência, com a valorização dos nossos profissionais, foco nas nossas crianças e requalificação das nossas escolas", pontuou Bira Marques.

A unidade leva o nome de Leni dos Santos Oliveira, conhecida como Dona Helena, falecida em dezembro de 2020, aos 73 anos. Leni nasceu no estado de Alagoas, e após se casar veio morar em Niterói, no Morro da Penha (Ponta d'Areia). Foi uma mulher forte, que lutou pela educação dos seus filhos e das crianças da comunidade. Dona Helena tinha como missão melhorar a vida das crianças e jovens da região através da educação, dando a base necessária para que pudessem ter um futuro melhor. Ela estava sempre disposta a ensinar e orientar, foi assim que iniciou um trabalho social de alfabetização das crianças do Morro da Penha.

Recentemente, a Prefeitura inaugurou a Umei Jornalista Vilmar Berna, em Jurujuba, e a Umei Therezinha Calil Petrus, no Barreto. Juntas, as unidades ofertam quase 400 vagas para a Educação Infantil. As aulas já foram iniciadas. Além das três unidades inauguradas, está sendo construída uma Umei no Fonseca. O imóvel, onde funcionava uma escola privada, está sendo reformado para atender, em tempo integral, mais 120 estudantes da rede municipal.