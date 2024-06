Axel Grael, presente no evento: processo seletivo contou com três etapas principais com análise de admissibilidade - Lucas Benevides

Publicado 28/06/2024 17:39

Niterói - A Prefeitura divulgou, nesta sexta-feira (28), o resultado do edital do Sandbox Regulatório. O processo, realizado pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, selecionou cinco startups para participar do processo de fomento à inovação e promoção do desenvolvimento de soluções tecnológicas. O edital foi lançado no início de março e avaliou os projetos alinhados com os cinco eixos do AldeiaTech (Ecossistema Local de Inovação - ELI).

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que essa é uma forma inovadora e eficiente para identificar novas soluções.“Eu estou bem impressionado com as apresentações feitas aqui. Essas são propostas inovadoras que dão uma oxigenada na administração pública. É uma forma mais eficiente de identificar as soluções que estão ao lado da gente. Cada um de vocês tem soluções para problemas da cidade. O sandbox nos ajuda a encurtar esses caminhos e aproximar cada vez mais as áreas de criação, ciência, tecnologia e inovação das necessidades de quem está à frente de cada uma das secretarias querendo resolver problemas. Quero parabenizar e agradecer muito a cada um dos participantes e quero registrar o reconhecimento pela qualidade do trabalho que vocês todos realizaram”, pontuou Axel.

O processo seletivo contou com três etapas principais com análise de admissibilidade - que consiste na verificação de conformidade com o edital alinhado à disponibilidade de diversos ambientes de teste pela prefeitura; avaliação das soluções por uma comissão indicada pelo Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação (COMCITECI), conforme os 10 critérios definidos no edital; e pré-seleção das soluções com possíveis ajustes da solução proposta pela empresa, adequando-a ao ambiente oferecido pela Prefeitura de Niterói para o Sandbox Regulatório.

A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Valéria Braga, explicou sobre a importância da implementação do Sandbox Regulatório. “Essa uma entrega de grande importância para Niterói, pois promove a inovação e o desenvolvimento de soluções tecnológicas que podem melhorar significativamente a qualidade de vida dos cidadãos. Ao permitir que as soluções sejam testadas em ambientes reais da prefeitura, o projeto tem o potencial de melhorar a eficiência e a eficácia dos serviços públicos oferecidos", disse Valéria.

A secretária reforça ainda que esse processo fomenta o ecossistema local de inovação com a validação das soluções, gerando novas oportunidades de negócios.

As cinco startups que apresentaram soluções que avançaram por todas as etapas foram selecionadas para participar efetivamente do Sandbox Regulatório. As empresas/soluções escolhidas foram: Reciclotron - “Reciclogrid”, UXmed - “Purple – Decision as a Service”, Megalo - “Portal Megalo”, Octacity - “Desenvolvimento de um Ecossistema Integrado de Monitoramento Urbano para Cidades Inteligentes” e Sinaliza Enem - “LibrasLab”.

Além da SMCTI, as Secretarias de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS), de Saúde (SMS), Defesa Civil e Geotecnia de Niterói (SMDCG) e Acessibilidade (SMAC), além da Fundação Municipal de Saúde, também estão envolvidas no projeto e estarão fornecendo ambientes de teste para as soluções selecionadas.