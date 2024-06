O diretor Executivo da Abrasel Leste Fluminense RJ, Anderson Diniz: promovendo o empreendedorismo local - Divulgação

O diretor Executivo da Abrasel Leste Fluminense RJ, Anderson Diniz: promovendo o empreendedorismo localDivulgação

Publicado 28/06/2024 18:32

Niterói - Na última quarta-feira (27) a Câmara dos Vereadores de Niterói foi palco de uma Audiência Pública que discutiu sobre economia local e os desafios do setor de bares e restaurantes, em Niterói, no âmbito tributário e da fiscalização de posturas.

Entre os assuntos abordados ganharam destaque a consistência na contratação de mão de obra no setor de alimentação fora do lar. Nos últimos 12 meses o setor apresentou um aumento de 1,7% no número de pessoas empregadas, informou o IBGE, por meio da PNAD Contínua.

Além disso foram apresentados índices de pesquisas da Abrasel Leste Fluminense RJ que mostram, na região, prejuízos do setor na casa dos 33%. Também foi falado sobre a alta carga tributária com taxas e impostos, modernização da legislação de acordo com a realidade atual e a desburocratização e orientação sobre as regras de postura, visando contribuir para harmonia junto à sociedade no geral.

"Precisamos apresentar essas informações, participar das audiências para estar defendendo o município para uma Niterói que promova o empreendedorismo", frisou o diretor Executivo da Abrasel Leste Fluminense RJ, Anderson Diniz. O especialista ainda chamou atenção para a uma comparação entre indústria e o Agro que cada vez mais substitui a mão de obra pela tecnologia, ao contrário dos bares e restaurantes.

A Audiência Pública teve como presidente da sessão o vereador Daniel Marques e participaram, além dos vereadores da Casa, representantes do Sindicato Patronal, Associação de Clubes, Associação de Moradores do Barreto e da sociedade civil.