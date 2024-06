Jogos Escolares do Rio de Janeiro: no Caio Martins neste fim de semana - Davi Rocha

Jogos Escolares do Rio de Janeiro: no Caio Martins neste fim de semana Davi Rocha

Publicado 28/06/2024 19:00

Niterói - Os Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ), organizados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria estadual de Esporte e Lazer, chegam na terceira semana das competições pré-classificatórias no próximo sábado (29) e domingo (30), com disputas em diversas localidades, entre elas, Niterói. Nesta etapa, estão sendo definidos os estudantes-atletas que vão participar da grande final na cidade do Rio, marcada para 30 de agosto. Com mais de 5 mil alunos das redes públicas e privadas participando das provas em mais de 20 modalidades esportivas, o JERJ classifica a garotada para as competições a nivel nacional.

Neste final de semana, Niterói recebe, no Complexo Esportivo Caio Martins, as provas de Natação. "Vamos ter mais um final de semana incrível, marcado por provas de alto nível, com uma leva de estudantes-atletas muito preparados e dedicados. O Governo do Rio tem muito orgulho de levar, pela primeira vez, essas competições para o interior do estado, ampliando o acesso à prática esportiva para alunos das redes pública e privadas, e garantindo que haja muito mais oportunidades para aquele aluno que também se dedica muito ao esporte. Temos certeza de que os Jogos Escolares do Rio de Janeiro marcam uma nova era para o desporto escolar no Rio de Janeiro", disse o secretário estadual de Esporte e Lazer, Rafael Picciani.

O JERJ é realizado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, em parceria com a Federação de Esportes Estudantis do Rio de Janeiro (Feerj). Ao todo, participam das atividades, 71 municípios do Rio de Janeiro, com cerca de 650 escolas públicas e privadas inscritas, e mais de 5 mil estudantes nas equipes.

Destinada a jovens de 11 a 17 anos, a competição abrange 20 modalidades esportivas, como atletismo, basquete, futsal, ginástica artística, natação e vôlei, entre outras. Com um calendário fixo de competições, as etapas pré-classificatórias percorrerão as cinco regiões administrativas do estado. Para acompanhar o cronograma completo e obter mais informações sobre o programa, acesse: www.jerj.com.br

Natação e Badminton invadem Niterói

No próximo sábado (29) e domingo (30), o Parque Esportivo e Social do Caramujo será palco das competições de Badminton, incluindo as regiões Metropolitana 1, Metropolitana 2, Norte-Fluminense e Sul-Fluminense. Já as provas de Natação serão realizadas no Complexo Esportivo Caio Martins, em Icaraí, ao sábado (29), voltadas para a categoria A da Região Metropolitana 1.