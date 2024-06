Cidade de NIterói: ação social no bairro Rio do Ouro neste sábado - Reprodução

Publicado 28/06/2024 18:49

Niterói – A Prefeitura vai promover uma ação social, neste sábado (29), no Rio do Ouro, com prestação de atividades e prestação de serviços gratuitos para a população. O evento é uma promoção das secretarias de Governo, por meio da Administração Regional do Rio do Ouro, e de Participação Social em parceria com a Rede Acolher, Clínica de Olhos Santa Beatriz, Rede Popular Drogarias, Clínica de Psicologia Ser Mente e o Instituto Três Romãs.

A ação será realizada na Praça Manoel Antunes Filho, das 9h às 13h. A população poderá aferir a pressão, medir a glicose, realizar exame de vista, receber informações sobre o Conselho Tutelar, Cartão de Estacionamento do Idoso, assistência jurídica, além de ter acesso aos serviços de psicologia, trancista e outros.