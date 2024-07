Expansão do Hospital Municipal Carlos Tortelly: na manhã desta segunda-feira - Divulgação

Publicado 01/07/2024 13:27 | Atualizado 01/07/2024 17:03

Niterói - Na manhã desta segunda-feira (1) foram entregues novos leitos e equipamentos no Hospital Municipal Carlos Tortelly.



Ao ato compareceram o Prefeito Axel Grael, a Secretária de Saúde e Presidente da FMS Anamaria Schneider, o Vice Presidente de Atenção Hospitalar, de Urgência e Emergência Ramón Sánchez, o Diretor da Unidade, Ubiratan Moreira, os vereadores Adriano Boinha, Paulo Eduardo Gomes e a enfermeira Laura Francine, Vice Diretora do Movimento dos Ativistas da Enfermagem Brasileira.



“Hoje viemos nessa casa histórica da saúde de Niterói para fazer a entrega da reforma da agência transfusional e de mais 10 leitos para o CTI do Hospital Carlos Tortelly. Com certeza, essa reforma e o aumento dos leitos vai trazer uma capacidade operacional muito maior. A demanda na rede municipal não para de crescer e precisamos estar preparados. Com essa nova adesão, vamos conseguir redistribuir pacientes e manter a qualidade do atendimento”, explica o prefeito. "Trata-se de mais uma entrega do Governo de Niterói que sem sombra de dúvidas irá conferir ainda mais qualidade a esse importantíssimo equipamento de Saúde da cidade" disse Axel.



"A população de Niterói e os profissionais da área da saúde agradecem o Governo por mais essa conquista, pois as melhorias na unidade atendem aos anseios do povo e dos trabalhadores do Hospital Carlos Tortelly", afirmou a enfermeira Laura Francine.

Unidade está com CTI novo, agência transfusional e recepção reestruturada



A unidade, que é a maior de Niterói em número de leitos, teve o CTI reformado e ampliado com mais 10 leitos e recebeu novos recursos para a agência transfusional. Referência no tratamento de crianças e adultos com vírus HIV positivo, a unidade realiza 4.300 atendimentos e 3.722 exames mensalmente. Além disso, o hospital mantém uma média de 233 internações por mês.

O Centro de Diagnóstico Integrado do Hospital Carlos Tortelly realiza exames como tomografia, ultrassonografia, ecodoppler, endoscopia, colonoscopia, retossigmoidoscopia, raio x, além de exames laboratoriais. Ao todo, a estrutura conta com 120 leitos, 5 consultórios na emergência e 6 consultórios no ambulatório.

A secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, explicou como a adaptação do hospital se faz necessária diante da evolução da cidade. “O Hospital Carlos Tortelly, hoje, é a nossa grande emergência, que fica de portas abertas para a população por 24h. Essa unidade, que é antiga em Niterói, vem se transformando conforme o tempo evolui para se adequar à realidade da cidade. A demanda da unidade tem crescido. Além disso, a população de Niterói tem a maior proporção de idosos em todo o Estado. O aumento da capacidade chega em boa hora para darmos conta da maior necessidade de internações, leitos e cuidados que os moradores precisam”, comenta a secretária.

Outro destaque da reforma foi o investimento da agência transfusional. Foram implementadas medidas de manutenção corretiva para garantir a adequada ativação do setor bem como o pleno funcionamento das instalações e equipamentos necessários que serão instalados no local. Além do aumento dos leitos, a recepção foi reestruturada e revitalizada. O objetivo foi proporcionar um ambiente mais acolhedor e funcional para os pacientes e funcionários, com pintura, troca das portas e instalação de sistemas de climatização.