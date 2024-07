A conferência municipal é uma etapa preparatória para a 6ª Conferência Nacional das Cidades, que vai acontecer em 2025 - Bruno Eduardo Alves

Publicado 01/07/2024 10:43

Niterói - Nesta sexta-feira (29), aconteceu a abertura da 8ª Conferência Municipal da Cidade de Niterói, na Cidade da Ordem Pública, no Barreto. Participaram da cerimônia de abertura o secretário de urbanismo, Renato Barandier, o secretário de habitação, José Carlos Freire, o vereador Anderson Pipico, representando a Câmara, o diretor do curso de direito da UFF, Wilson Madeira Filho, e Marina Marçal, representante do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Com o tema “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”, o evento continua com uma programação cheia de atividades ao longo do sábado (30). Realizado pela Prefeitura de Niterói, os encontros vão definir as diretrizes da política urbana municipal.

Durante a cerimônia de abertura, o secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier, destacou o protagonismo de Niterói no desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da cidade. “Por duas oportunidades, Niterói fez conferências municipais independente do que era realizado no âmbito federal. Através desses encontros, criamos diretrizes com foco na integração social, na agenda climática, no meio ambiente, na mobilidade urbana sustentável e muito mais. Com muito orgulho, posso afirmar que, a cada conferência, é perceptível o quanto alcançamos. Para o futuro, queremos direcionar mais recursos para habitação de interesse social, para regularização fundiária, para urbanização de comunidades e para investimentos em infraestrutura. A revitalização do centro já é uma realidade. Além disso, também estou muito feliz de trazer a conferência para o Barreto, Zona Norte de Niterói”, afirma o secretário.

A conferência municipal é uma etapa preparatória para a 6ª Conferência Nacional das Cidades, que vai acontecer em 2025. Antes, na primeira quinzena de novembro, será realizada a Conferência Estadual das Cidades. A conferência municipal vai ser organizada pelas secretarias municipais de Urbanismo e Executiva, com a participação do Conselho Municipal de Política Urbana (Compur).

O foco do encontro municipal é pensar os principais problemas urbanos nas áreas de regularização fundiária, habitação, saneamento ambiental e mobilidade urbana; identificar potencialidades econômicas, sociais e culturais da cidade; identificar as formas de violência que minorias estão expostas e maneiras de combatê-las; entre outros

Antes da 8ª Conferência Municipal da Cidade de Niterói, aconteceram quatro encontros temáticos preparatórios, no Caminho Niemeyer: 10 de junho (Mobilidade); 13 de junho (Habitação); 17 de junho (Uso do solo/Saneamento) e 20 de junho (Meio Ambiente/Clima).

Além disso, para a realização da conferência, foi montada uma comissão organizadora da qual fazem parte membros do Compur e pessoas escolhidas pela Prefeitura de Niterói.