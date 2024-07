O espetáculo traz a cena quatro personagens em uma hilária busca pela vida adulta, sonorizados por trilha sonora inspirada nas melodias de Gershwin - Divulgação

O espetáculo traz a cena quatro personagens em uma hilária busca pela vida adulta, sonorizados por trilha sonora inspirada nas melodias de GershwinDivulgação

Publicado 02/07/2024 16:41 | Atualizado 02/07/2024 16:57

Niterói - A peça teatral Feitos Um Para o Outro terá apenas duas apresentações na cidade, este final de semana, em São Francisco. O espetáculo é um mergulho prazeroso na velha e boa comédia de costumes, inspirado na cinematografia dos anos 80 e nas sitcons dos anos 90, trazendo a realidade para a cena, com um humor leve e elegante, embora cítrico e debochado, a dramaturgia desconstrói esta geração. O espetáculo traz a cena quatro personagens em uma hilária busca pela vida adulta, sonorizados por trilha sonora inspirada nas melodias de Gershwin. O texto é encenado, como um entretenimento reflexivo, onde a plateia se diverte identificando arquétipos comuns de um Brasil contemporâneo.



Há vinte anos, Cleo e Teo se conheceram numa festa de ano novo e a partir deste encontro, as coisas para ambos nunca ficam bem. Suas vidas particulares começam a sofrer mudanças radicais, como se um ímã atraísse para eles toda “desgraça” possível existente no planeta. Os opostos não se atraem. Divergentes em ideias e sentimentos, os dois tentam sempre escapar das ciladas que o destino traz para eles, colocando um no caminho do outro ao longo do tempo. Junto a eles estão Sheila e Paulo, amigos presentes para amenizar o caos, que temperam a relação de Teo e Cleo sempre acreditando que possa existir um final feliz. São quatro jogadores de naipes diferentes, na mesa chamada vida, com seus questionamentos e expectativas pessoais, somando promessas a cada fim de ciclo, numa montanha-russa de sentimentos, jogando suas cartadas em busca de um tão esperado feliz ano novo.



FICHA TÉCNICA:



Texto e direção de Marcello Caridade

Elenco: Fernanda Guerreiro, Gustavo Freitas, Maíra Porto e Raphael Coutinho

Trilha sonora de Gustavo Freitas

Direção de arte de Fernanda Guerreiro

Iluminação de Raphael Grampola

Fotos de Alle Gomes

Programação visual de Raphael Coutinho

Direção de produção de Marcello Caridade

Assistente de direção e produção: Rafael Fiuza

Produção executiva de Maíra Porto e Fernanda Guerreiro

Realização MC Produções Artísticas



SERVIÇO: