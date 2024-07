Rodrigo Neves: movimento Amor por Niterói segue reunindo lideranças, população e gestores da cidade - Divulgação

Rodrigo Neves: movimento Amor por Niterói segue reunindo lideranças, população e gestores da cidadeDivulgação

Publicado 02/07/2024 07:59

Niterói - O terceiro encontro regional do movimento Amor por Niterói, organizado pelo ex-prefeito e pré-candidato ao executivo municipal pelo PDT, Rodrigo Neves, esquentou a noite chuvosa dessa segunda-feira (01.07), no Colégio Itapuca, em Piratininga, Região Oceânica de Niterói. Mais de mil pessoas estiveram no evento que, a cada edição, amplia a participação cidadã no programa de governo sugerindo e debatendo propostas para a futura gestão da cidade.

No encontro, Rodrigo Neves destacou o planejamento e as conquistas nos últimos dez anos, que transformaram a região e toda a cidade. “A Região Oceânica tem cerca de 850 ruas, quando nós assumimos quase 750 não tinham calçada, infraestrutura, drenagem e pavimentação. Hoje, a realidade é outra. Inauguramos o túnel Charitas-Cafubá, fizemos obras de infraestrutura em bairros como Maravista, Maralegre, Boa Vista, Fazendinha, Bairro Peixoto, Piratininga, Camboinhas, Santo Antônio, Serra Grande, Engenho do Mato, Itaipu, entre outros. Entregamos o Parque Orla, a nova entrada de Camboinhas e Piratininga. Investimos no CISP, no hospital Oceânico e no novo Mário Monteiro. Transformamos a região oceânica com qualidade urbana, qualidade de vida e sustentabilidade ambiental”, ressaltou Neves.

O Prefeito Axel Grael lembrou a importância da participação popular, desde a primeira gestão de Rodrigo. “Esse lugar tem tudo a ver com nossa trajetória. Foi aqui no Colégio Itapuca que falamos sobre o túnel Charitas-Cafubá e várias obras públicas realizadas”.

Rodrigo Neves trocou ideias e ouviu sugestões de moradores e lideranças comunitárias e empresariais de Camboinhas, Cafubá, Engenho do Mato, Jacaré, Jardim Imbuí, Maravista, Itaipu, Itacoatiara, Piratininga, entre outras. Várias propostas serão incorporadas ao programa de governo, como o incentivo ao turismo, o apoio aos pescadores artesanais e a ampliação da segurança e iluminação pública.

Também participaram do encontro o vice-prefeito, Paulo Bagueira, o presidente do legislativo, Milton Cal, o presidente da Famnit, Manuel Amâncio, a ex-candidata a prefeita, Juliana Benício, a ex-subsecretária de educação Gabriela Linhares, os vereadores Binho Guimarães, Gallo, Beto da Pipa e Anderson Pipico, além de empresários, lideranças partidárias, representantes de colônias e pescadores, e os ex-deputados Tânia Rodrigues e Felipe Peixoto. O encontro foi conduzido pelo apresentador Leo Zulluh.

“Rodrigo promoveu muitos avanços na Região Oceânica e esse processo de escuta e troca é muito importante para o futuro da nossa cidade”, disse Felipe Peixoto. Quem também esteve presente no evento foi Dayse Monassa, liderança inconteste na cidade.