Campanha de doação de sangue: no Itaipu MulticenterDivulgação

Publicado 03/07/2024 19:08

Niterói - No próximo dia 12 de julho os clientes do Multicenter Itaipu, assim como a população da Região Oceânica de Niterói, contarão com um posto de coleta de sangue mais próximo para efetuar sua doação de forma mais prática - sem terem que se deslocar até outros locais mais distantes. O GSH Banco de Sangue Serum montará uma estrutura apropriada no auditório da administração do shopping, seguindo os rigorosos protocolos de segurança, que funcionará das 10h às 18h.

O objetivo da ação é conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue e contribuir para o equilíbrio dos estoques sanguíneos do Banco de Sangue, que vem enfrentando períodos consecutivos de déficit. Segundo a instituição, a expectativa é receber, aproximadamente, de 150 a 200 doações ao longo do dia.

"A parceria com o Multicenter Itaipu é muito bem-vinda, neste momento em que precisamos muito da solidariedade de todos os clientes do shopping e da população da região, pois estamos enfrentando uma queda de 70% em nossos estoques sanguíneos, o que deve se agravar ainda mais neste período de férias escolares”, explica Mário Sampaio, profissional de captação de doadores do GSH Banco de Sangue.

"Acolher a campanha de doação de sangue no Multicenter, faz parte do nosso compromisso com a sociedade, o shopping é um local de encontro, com fluxo constante e acessível para que a comunidade esteja presente e contribua com a iniciativa de salvar vidas. Nosso objetivo é promover uma grande rede de

solidariedade, incentivando cada vez mais a participação da região em ações comprometidas com uma sociedade mais solidária”, afirma Thierry Fernandes, gerente de marketing do Multicenter Itaipu.



Para doar, basta comparecer ao posto de coleta do Shopping Multicenter Itaipu, localizado na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6.501 – Itaipu, das 10h às 18h, observando os requisitos abaixo.

Confira a lista completa dos pré-requisitos para doação de sangue:

• Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH etc.) em bom estado de

conservação;

• Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até

os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença do

responsável legal no momento da doação);

• Não é permitido realizar doação acompanhado de menores de 12 anos

(exceto se o menor estiver acompanhado de dois adultos, sendo necessário o

revezamento dos mesmos enquanto acontece a doação);

• Estar em boas condições de saúde, se sentindo bem, sem qualquer sintoma;

• Pesar a partir de 50 kg e ter dormido ao menos 6h na última noite;

• Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

• Não é necessário estar em jejum, evitar alimentos gordurosos;

• Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital

e boca (12 meses após a retirada);

• Em caso de diabetes, deverá estar controlada e não fazer uso de insulina;

• Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

• Não ter tido Doença de Chagas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

• Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem

aguardar 7 dias após cessarem os sintomas e o uso das medicações;

• Aguardar 48h para doar caso tenha tomado a vacina da gripe, desde que não

esteja com nenhum sintoma.

Consulte a equipe do banco de sangue em casos de hipertensão, uso de

medicamentos e cirurgias.

Serviço

Campanha de Mobilização de Doação de Sangue

Quando: dia 12 de julho, das 10h às 18h

Local: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6.501 – Itaipu, Niterói-RJ