Defesa Civil de Xangai: parceria de conhecimento com a Defesa Civil de Niterói - Alex Ramos

Defesa Civil de Xangai: parceria de conhecimento com a Defesa Civil de NiteróiAlex Ramos

Publicado 03/07/2024 21:00

Niterói – A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói recebeu, nesta quarta-feira (03), uma delegação da Defesa Civil de Xangai, capital da China. Os agentes, que já estiveram na Defesa Civil de São Paulo antes da visita, vieram ao Brasil para conhecer mais sobre o sistema de prevenção dos municípios.

“A partir de 2012, o Brasil começou a estruturar a Defesa Civil de forma preventiva, como foco em evitar que desastres aconteçam. Em Niterói, a gente investiu muito na parte tecnológica associada à redução de riscos de desastres. A nossa estrutura de Defesa Civil foi ampliada com uma equipe multidisciplinar, com o Centro de Monitoramento e uma rede de voluntários que já soma 3.000 pessoas. Na prática, trabalhamos com a prevenção na comunidade, nas áreas mais vulneráveis, com sirenes e pluviômetros, todo protocolo para evacuação, em caso de chuvas intensas e estudos relacionados aos tipos de desastres do município”, explica o secretário municipal de Defesa Civil, Eric de Oliveira.

Ele destaca que a Secretaria de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói é uma das mais bem preparadas do País, com corpo técnico de engenheiros civis, arquitetos, geólogos, geógrafos, analista geotécnico, dentre outros profissionais. A Secretaria possui um Centro de Monitoramento e Operação da Defesa Civil, com equipes que avaliam as condições meteorológicas 24 horas por dia; operam os 46 pluviômetros automáticos, 37 sirenes espalhadas pelas comunidades da nossa cidade, com alcance de mais de 120 mil pessoas.

“É com muita satisfação que a nossa delegação visita a Defesa Civil de Niterói. A China e Brasil, são dois países continentais com uma população grande. A China também enfrenta, todo ano, muitas calamidades naturais. Aqui, vocês também lidam com chuvas fortes que causam prejuízo humano e material. Por isso, temos desafios em comum. Xangai é a maior cidade da China, com 25 milhões de pessoas e uma taxa alta de densidade populacional. O nosso objetivo da visita ao Brasil é aprender com vocês como fazer o melhor e aprimorar o nosso trabalho”, explica o diretor geral do Escritório Municipal de Defesa Civil de Xangai, Zhong Jie.

No fim da visita, a comitiva visitou o Parque da Cidade, em São Francisco, para conhecer o radar meteorológico Banda X, instalado pela Prefeitura de Niterói, e apreciar a vista de um dos mais famosos pontos turísticos da cidade. O equipamento é ultramoderno e possui cobertura com raio de 100 km que permite que a cidade e os municípios vizinhos que estão dentro da área de abrangência, realizem o monitoramento meteorológico em tempo real. O radar oferece alta resolução e sensibilidade que possibilita análise da quantidade de chuvas em até 18 km de altitude e que mostra todo o fenômeno da densidade de chuvas na atmosfera.