Luciana Lage: lançamento de livro em café na Rua Paulo Gustavo, em Icaraí - Divulgação

Luciana Lage: lançamento de livro em café na Rua Paulo Gustavo, em IcaraíDivulgação

Publicado 04/07/2024 14:46





A pedagoga e jornalista Luciana Lage vai lançar o livro “Lubs”, no dia 27 de julho (sábado), às 15h, no Grão Raro Café, no Central Prime, em Icaraí. A autora, que é mãe solo por escolha via Fertilização In Vitro (FIV), é licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e está pós-graduanda em Educação Infantil e Desenvolvimento.



Niterói - Além do início das vendas, o evento contará com oficina de desenho (ministrada por Rony Braga, quadrinista e desenhista da Cavalo de Pau Quadrinhos), musicalização com Fábio Mukanya (multi-instrumentista, fabricante e restaurador de instrumentos étnicos africanos, idealizador do programa “Kubata Bantu e Afrika Sonora”) e sorteios.



O livro “Lubs” tem como objetivo apresentar a Reprodução Humana Assistida (RHA) de forma metafórica, bem como narrar poeticamente decisões e acontecimentos delicados. A Medicina, que historicamente é simbolizada por uma cobra envolta no bastão de Esculápio, na história é representada pela personagem Kiss, uma cobrinha que ajuda na escolha dos girinos mágicos (a expressão figurada dos espermas de doadores anônimos). Luciana dedica a obra ao seu filho Lion Carlos e às mães que escolheram a vivência solo.



“Trata-se de uma publicação bilíngue com ilustrações em preto e branco pois a intenção é que a obra acompanhe e seja útil no desenvolvimento do indivíduo que chega como um bebê e torna-se criança e adolescente”, explica a autora, que também destaca que “pesquisas apontam que cores contrastantes ajudam o desenvolvimento visual dos recém-nascidos e auxiliam na melhora da capacidade cognitiva; já o bilinguismo, desde o início da fase de letramento e alfabetização, colabora no aumento da atenção e da memória, além de estimular o uso do cérebro (ao entrar em contato com outras formas de comunicação, ocorre um aceleramento das conexões de sinapses e processamento de informações)”.



O prefácio foi escrito pela Profª Drª Andrea Serpa (Coordenadora do Laboratório de Brinquedos da Faculdade de Educação da UFF), a revisão textual foi realizada por Anabelle Loivos (doutora em Letras pela UFF e professora associada da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro) e pelo publicitário Bernardo Reis, as ilustrações são de Rony Braga (quadrinista e desenhista da Cavalo de Pau Quadrinhos), a tradução é de Fernando Inglês (estreante na literatura infantojuvenil, já tendo realizado traduções acadêmicas e trabalhos para a Confederação Brasileira de Futebol) e a diagramação é de Larissa Brandão (designer e graduanda em Pedagogia na UFF).



A obra, publicada de maneira independente, conta com o apoio da Pró-Fértil Medicina Reprodutiva (localizada no coração de Niterói), do Pro-Seed (o maior e mais completo Banco de Sêmen da América Latina), da médica fertileuta Cristiane Coelho, da fisioterapeuta pediátrica Juliana Aieta, das psicólogas Alessandra Boiron e Helena Prado Lopes (autora do primeiro livro para crianças sobre Maternidade Solo por Escolha, “Onde Está Meu Papai?”, publicado em 2013) e dos espaços online Infertilidade Sem Censura, Crianças em Niterói e Crianças no Rolê SP.



Artur Rodrigues, editor do Grupo Editoral Litteris, teve contato com os rascunhos e avaliou o texto como “forte, verdadeiro, emocionante e muito sincero”. Um sonho com boa dose de realidade, uma fusão de peso, de acordo com o também fundador da editora que existe há mais de 36 anos.

Luciana Lage é trineta do escritor internacionalmente aclamado Euclides da Cunha.



SERVIÇO:



Evento: Lançamento do livro “Lubs”, de Luciana Lage

Data: sábado, 27 de julho de 2024

Horário: a partir das 15h

Local: Grão Raro Café, em Icaraí (Rua Ator Paulo Gustavo, 251 / loja 115 - Central Prime)