A Praça do Cais, em Jurujuba, vai contar com uma programação animada, a partir das 19h - Divulgação

Publicado 06/07/2024 06:46

Niterói – A Prefeitura segue em ritmo de festa no mês de julho. Neste sábado (6), a Praça do Cais, em Jurujuba, vai contar com uma programação animada, a partir das 19h. O Horto do Barreto também reúne as famílias para comemorar as festanças do mês ao longo do final de semana. Os eventos são uma parceria da Secretaria Municipal de Governo, por meio das Administrações Regionais, com a Fundação de Arte de Niterói e a Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur).

A festa junina no Horto do Barreto acontece das 12h às 22h e traz comidas típicas, feirinha, shows com o Grupo Chamego, Léo Castro, Lekolê, Herick Almeida, Batuque do Pife, Quadrilhas e DJ. O 'Arraiá' de Jurujuba acontece no sábado (6), às 19h, com a Quadrilha Balão Dourado do Tigre na Praça do Cais.



No próximo final de semana, os festejos acontecem no Cubango com o 'Arraiá do Sem Terra' e o pagode do Rola Samba, na sexta (12), às 18h. Além disso, terá apresentação de quadrilhas com Balão Dourado do Tigre, Tico e Teco, Junina Explosão, Asa Branca e Eu Tô Maluco. No sábado (13) será a vez do som do Renan Oliveira com música de 22 Minutos no Coração, Vitinho e RN da Coruja.