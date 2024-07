O Centro Cultural também foi pensando na logística da acessibilidade e está sendo construída uma plataforma elevatória na recepção - Alex Ramos

Publicado 06/07/2024 06:28 | Atualizado 06/07/2024 06:29

Niterói – As obras do Centro Eco Cultural, localizado no Parque Orla de Piratininga (POP), estão em fase de acabamentos e serão finalizadas ainda este ano. Nesta sexta-feira (5), uma equipe da Prefeitura visitou o equipamento, que será voltado para educação ambiental e conta com salas multiusos e espaços expositivos. O espaço fica às margens da Lagoa que ainda conta com um deck de contemplação.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, conta que o Centro Cultural vai ser um local para passear, mas também que vai contribuir com a educação de adultos e crianças. “A obra já está bem adiantada, estamos na fase final de acabamento. Falta pouco para a gente poder fazer mais uma entrega para a população de Niterói. Aqui será um lugar para as pessoas desfrutarem da paisagem da Lagoa de Piratininga, para passearem, seja caminhando ou de bicicleta pela ciclovia, mas principalmente, um lugar voltado à educação ambiental. Temos vários espaços que são planejados para que a criançada possa aprender sobre o ecossistema da Lagoa de Piratininga e também da cidade de Niterói. O Centro Eco Cultural será a ponte para as relações humanas em conexão com o ambiente natural e também o ambiente construído”, explica o prefeito.



O espaço contará com uma grande praça coberta no pavimento térreo e terá serviços de recepção; guarda-caiaques; espaço multiuso; sanitários e vestiários; e restaurante. A circulação foi pensada através de uma escadaria desenhada para exercer também a função de arquibancada, atendendo assim a necessidade de um espaço informal para reuniões das associações de bairro, pescadores e público em geral. O espaço ainda terá um painel de azulejos pintado pela artista portuguesa Bela Silva.

O Centro Cultural também foi pensando na logística da acessibilidade e está sendo construída uma plataforma elevatória na recepção, de forma a garantir o acesso a pessoas com mobilidade reduzida e pessoas com necessidades especiais a todas as áreas do espaço. O mezanino vai abrigar uma sala de reuniões e uma sala administrativa. As passarelas e espaços vazios do mezanino criam oportunidades para exposições e encontros, criando assim espaços ativos em todo o conjunto.

Patrulhamento e Segurança

O Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis passa a contar com dois ciclomotores para uma melhor ordenação do local. Os veículos foram doados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade por meio de medidas compensatórias.



De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Rafael Robertson, essa demanda veio da guarda para otimizar a fiscalização do sistema lagunar. “Com essa doação que estamos fazendo para a Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal, a gente espera que aumente o controle diário dentro da rotina do trabalho deles e que, além de inibir possíveis delitos, também eduque as pessoas e aumente a sensação de segurança da população que frequenta o POP. Esse é mais um dos equipamentos que a nossa secretaria doa para a Guarda. Temos uma interligação forte com o setor e, através de medidas compensatórias, a gente consegue doar equipamentos, estrutura e qualificação para a melhoria do trabalho deles, que sempre nos apoiam nas nossas ações com o meio ambiente”, destaca o secretário.



Paulo Henrique de Moraes, secretário de Ordem Pública de Niterói, pontua que esses equipamentos são mais um passo na evolução das condições de trabalho da equipe. “Isso é mais um passo de um grande programa de equipamento da Guarda, de evolução nas suas condições de trabalho que está previsto no Niterói Mais Segura e que é uma das grandes ações estratégicas do nosso governo. A utilização dos ciclomotores já foi iniciada em outras áreas e hoje a gente vai estender, por meio dessa parceria com o Meio Ambiente, para o Projeto Orla Piratininga. Além disso, também vamos iniciar com a nova rede de comunicações da guarda. Acabamos de adquirir novos rádios que facilitam o deslocamento e a comunicação das equipes para dar um atendimento cada vez mais rápido à população”, reforça o secretário de Ordem Pública.