Nitbike: cadastros para utilização do novo sistema de bicicletas já estão bombando - Lucas Benevides

Nitbike: cadastros para utilização do novo sistema de bicicletas já estão bombando Lucas Benevides

Publicado 05/07/2024 16:56

Niterói - O estudante Alan Cavalcanti, de 23 anos, foi um dos primeiros niteroienses a experimentar o sistema de bicicletas compartilhadas inaugurado ontem pela prefeitura de Niterói. Em menos de 24 horas, cerca de seis mil pessoas já haviam feito seu cadastro no aplicativo NitBike para poder usar as bicicletas roxinhas distribuídas pela cidade. Morador do Ingá, ele elogiou a interface do aplicativo e os benefícios para a população. “Foi muito fácil fazer o cadastro, o app é amigável. Eu peguei a bicicleta na estação da Praia das Flechas e vou deixar na Estação do Valonguinho. Na volta pretendo fazer a mesma coisa. Acho que um trajeto que seria de dez minutos andando vou fazer em quatro de bicicleta”, calculou.

Quem também usou o novo sistema no dia de hoje foi o estudante Gabriel Esteves, de 25 anos. Ele pegou a bicicleta no Centro e devolveu na estação do Ingá. “Vai ser um belo de um adianto pra quem não tem a condição ter uma bicicleta. Tô até testando essas daqui porque, conforme for, eu me desfaço da minha. Fiz esse trajeto em cerca de cinco minutos, mais rápido do que seria de carro”, contou.

Nesta primeira fase do projeto, foram instaladas dez estações, distribuídas estrategicamente pelo Centro, Ingá, São Domingos e Icaraí. A inauguração, feita prefeito Axel Grael, aconteceu na estação da Praia das Flechas, no Ingá.

O objetivo é fomentar o uso de bicicletas como meio de transporte, promovendo a saúde e reduzindo o impacto ambiental no município, além de oferecer à população uma opção para deslocamentos rápidos e eficientes. “Essa é mais uma conquista do programa Niterói de Bicicleta. A presença das bicicletas nas ruas de Niterói já é uma realidade. Apesar do ceticismo que existia em torno da ideia de tornar o ciclismo uma cultura da cidade, vemos que, cada vez mais, o niteroiense inclui as bikes na rotina. Mais do que isso, a implantação do serviço de bicicletas compartilhadas une mobilidade urbana à sustentabilidade e, ao mesmo tempo, é acessível para todos”, garantiu Grael.

De acordo com a coordenadora do Niterói de Bicicleta, Helena Porto, o primeiro lote contará com aproximadamente 110 bicicletas para adultos e oito bicicletas destinadas ao público infantil. Os outros três lotes serão implantados mês a mês, com previsão de finalizar a instalação das 50 estações até setembro. “Esse projeto é uma grande vitória para a cidade toda. Eu acho que ele tem um papel fundamental de melhorar a qualidade de vida em Niterói, de melhorar a qualidade da mobilidade urbana. Sabemos que em Niterói muitos carros por pessoa, com muitas viagens sendo feitas em curtas distâncias, de até 3 km. É uma distância que é muito facilmente pedalável”, explicou.

As viagens gratuitas são limitadas a uma hora, sem limites de quantidade de viagens por dia, desde que respeitado um intervalo de 15 minutos a cada 1 hora de viagem. Caso o usuário exceda o limite de 1 hora, será aplicada uma tarifa de R$ 8.

As estações possuem câmeras de monitoramento que estarão ligadas ao Centro Integrado de Monitoramento de Niterói (CISP) para que haja maior controle e segurança dos locais. Além disso, as estações emitem sinais sonoros de alerta em casos suspeitos. O sistema consegue identificar usuários em situações irregulares e bloquear seu uso.



Como usar o sistema



As primeiras dez estações ficam na Praia das Flechas, na Rua Nilo Peçanha, no Valonguinho, no Theatro Municipal, no Terminal João Goulart, na Praça do Rink, na Praça São João, no Palácio Arariboia, na Rua Visconde do Uruguai e no Campo de São Bento.