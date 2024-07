Rodrigo Neves: junto à sociedade e lideranças, participando do movimento Amor por Niterói - Divulgação

Publicado 05/07/2024 12:43

Niterói - O movimento “Amor por Niterói”, mais uma vez, atraiu uma multidão para o encontro do pré-candidato a prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT) com moradores e lideranças comunitárias e empresariais. Cerca de 2 mil pessoas lotaram o salão principal do Praia Clube São Francisco, na quinta-feira (4), com propostas e sugestões para a gestão pública.

No encontro, Rodrigo Neves elogiou a participação crescente da sociedade em cada reunião."Hoje é dia de fazermos uma reflexão coletiva sobre os desafios de Niterói, e esses encontros têm sido muito positivos. Eu acredito muito que o melhor caminho para a gente acertar é ouvir as pessoas. Uma cidade não é feito só de seus líderes, do prefeito, dos secretários, é sobretudo feita pelas pessoas que têm o sentimento de pertencimento à cidade", declarou Neves.

O Presidente Nacional do Cidadania, Comte Bittencourt, que é morador da zona sul de Niterói, e já ocupou diversos cargos na administração pública, enfatizou a postura democrática de Rodrigo Neves. "Rodrigo tem essa coragem de ouvir. Tem essa sensibilidade política de entender o sentimento da população para não permitir que Niterói seja uma cidade partida, independente de diferenças ideológicas que tenhamos. A cidade é para todos. E a qualidade de um governante começa pela sabedoria de ouvir e, ao processar tudo, estabelecer um caminho que seja na direção de uma cidade mais justa, mais igual, uma cidade de todos", destacou Comte.

A noite foi uma prova de que o amor constrói. Várias propostas de moradores de Icaraí, São Francisco, Charitas, Santa Rosa, Beltrão, Preventório, entre outros bairros, foram incorporadas a proposta de programa de governo, como a expansão da Guarda Municipal motorizada, a criação de um centro de referência e acolhimento para o autista, a melhoria da acessibilidade para portadores de necessidades especiais e a criação de novos cursos técnicos e profissionalizantes para capacitar os jovens nas comunidades.

O Prefeito Axel Grael destacou a importância da continuidade dos projetos. "Se a gente não tivesse tido continuidade de gestão, o túnel Charitas-Cafubá talvez não tivesse sido feito. Vários investimentos que começaram numa gestão puderam prosseguir porque houve continuidade na gestão seguinte", destacou Grael.

Ex-candidatos à prefeitura da cidade estiveram no encontro para reafirmar o apoio a Rodrigo e reforçar a união por Niterói: Filipe Peixoto (PSD), delegado Deuler Rocha (MDB) e Juliana Benício (Cidadania). Também estiveram presentes os vereadores Anderson Pipico, Casota, Fabiano Gonçalves, Leonardo Giordano e Leandro Portugal, além da ex-deputada Tânia Rodrigues e o presidente da Famnit, Manuel Amâncio, entre outras lideranças.

Rodrigo Neves encerrou a reunião reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável da cidade, com ênfase no turismo e na inovação tecnológica. "Nos próximos anos, eu não tenho nenhuma dúvida que Niterói vai ser a melhor cidade em qualidade de vida do Brasil. E é isso que vamos decidir nas próximas eleições. A eleição é do melhor síndico, do melhor administrador da cidade, do melhor projeto para a cidade. É essa reflexão que a gente precisa fazer, e nada melhor que fazer essa reflexão com a sociedade civil", completou o pré-candidato.