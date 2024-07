Chapeleiro Maluco: uma das atrações das atividades infantis de férias no Multicenter - Divulgação

Publicado 04/07/2024 13:47

Niterói - Chegando a tão esperadas férias de julho pela criançada e garotada e os pais em busca de roteiros divertidos para tornar os dias ainda mais incríveis para os filhos. O Multicenter Itaipu, localizado na Região Oceânica de Niterói, recebe programações especiais para pais e filhos aproveitarem as férias em família e com muita diversão.

A Praça de Alimentação do 2º piso contará com oficinas e interação com personagens das 16h às 18h. No 13/07 (sábado) Oficina de fantoche; 14/07 (domingo) interação com os personagens Moana e Maui; 20/07 (sábado) Oficina de Paper Squishy; 21/07 (domingo) interação com os personagens Alice e Chapeleiro; 27/07 (sábado) Oficina de Slime; 28/07 (domingo) interação com os personagens Dinossauro e o Aventureiro. As oficinas terão distribuição de senhas no local 30min antes da atividade.

Na Praça de Eventos, no 1º piso, o Capitão Pop It leva muitas aventuras em um

circuito inflável que simula um mega pop it, nas cores originais e cheio de obstáculos sensoriais, tornando a brincadeira ainda mais divertida e desafiadora. Além disso, a atração conta com a big piscina de bolinhas, área kids com camas elásticas, mesas de pinturas e games. A atividade é indicada para crianças até 12 anos e crianças até 5 anos obrigatoriamente devem entrar acompanhada de um adulto responsável não pagante. Valor: R$50,00 – para 30 minutos. R$1,00 – cada minuto extra.



Além dessas programações, para as famílias que apreciam assistir um filme, o shopping conta com o Planet Cinemas. Para os que gostam de jogos eletrônicos, tem o Virtual Player, além do Rolezinho que conta com carrinhos para os pequenos andarem pelo mall e o Espaço de Convivência Infantil que oferece um ambiente onde as crianças podem criar experiências e vivenciar novos aprendizados.

Serviço:

Evento: Programação de férias

Local: Multicenter Itaipu

Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 – Itaipu