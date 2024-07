Niterói: cidade promove colônia de férias para crianças em vários bairros - Reprodução

Publicado 06/07/2024 06:06 | Atualizado 06/07/2024 06:07

Niterói – A Prefeitura está com inscrições abertas para colônias de férias em diversas regiões da cidade. No Parque Esportivo e Social do Caramujo (PESC), as atividades acontecem de 15 a 19 de julho, das 8h às 16h, e o encerramento no sábado dia 20 com uma festa julina, com 300 vagas. Para se inscrever, a pessoa pode se dirigir até a unidade ou pelo link da bio do instagram @parqueesportivocaramujo. No Centro de Artes e Esportes Unificados Ismael Silva, em Jurujuba, as inscrições começam na terça-feira (9), a partir das 8h, na unidade. Serão 150 vagas. Ainda há vagas disponíveis nas colônias do Centro Cultural de Cidadania e Economia Criativa (MACquinho), Boa Viagem, e na Plataforma Digital Urbana da Engenhoca. As atividades serão realizadas pelas secretarias municipais de Governo e de Ciência, Tecnologia e Inovação.

A Colônia de Férias do PESC é destinada a crianças de 06 a 14 anos, divididas em dois grupos: 150 vagas para crianças de 06 a 10 anos e 150 vagas para crianças de 11 a 14 anos. Durante a Colônia de Férias, as crianças terão a oportunidade de participar de uma variedade de atividades que promovem a interação social, aprendizado e muita diversão. Além disso, será oferecido café da manhã, lanche e almoço para garantir que todos aproveitem ao máximo. As inscrições começam a partir do dia 5 de julho e podem ser realizadas direto na secretaria ou pelo formulário disponível na rede oficial do parque (@parqueesportivocaramujo). O encerramento das atividades será no sábado (20), das 12h às 17h, com uma festa junina, aberta a todos os responsáveis, com quadrilhas, caldos, pescaria, doces e muito mais.

O PESC também está com inscrições abertas para voluntários e oferece comprovante de horas complementares, especialmente para estudantes dos cursos de Psicologia, Pedagogia, Educação Física e Serviço Social.

Em Jurujuba, as inscrições começam na próxima terça-feira (9), presencialmente no Centro de Artes e Esportes Unificados Ismael Silva, a partir das 8h, na unidade. Serão 150 vagas para crianças de 4 a 12 anos. As atividades serão realizadas de 15 a 19 de Julho, das 13 às 17h e contará com oficinas, passeios, brincadeiras e muito mais.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas de forma online ou presencial no Centro Cultural de Cidadania e Economia Criativa (MACquinho), Boa Viagem. São 120 vagas divididas por faixa etária e as atividades acontecerão em duas semanas separadas por grupos de idades distintas. Já a Plataforma Digital Urbana da Engenhoca vai contemplar 80 crianças. O objetivo é proporcionar momentos divertidos com brincadeiras variadas e atividades recreativas.

A Colônia de Férias de Inverno do MACquinho vai receber 120 inscrições, sendo 60 vagas para crianças de 6 a 12 anos e 60 vagas para adolescentes de 13 a 17 anos, com prioridade para famílias em situação de vulnerabilidade social. As inscrições já estão abertas de forma online (https://forms.gle/Phpc55eNAT6PPCD4A), sendo possível realizar também presencialmente na unidade. A seleção será realizada por ordem de inscrição e leva em conta a análise socioeconômica descrita. O evento será dividido em duas semanas, sendo a primeira, de 8 a 12 de julho, para crianças de 6 a 12 anos, e a segunda semana, de 15 a 19 de julho, será destinada para os adolescentes de 13 a 17 anos. O MACquinho fica na Rua Nair Margem Pereira, S/N - Boa Viagem, Morro do Palácio.

O público jovem também terá espaço nas atividades das Plataformas Digitais da Engenhoca e do Viradouro. A inspiração vem direto dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Serão 80 vagas para atividades que acontecem de 15 a 19 de julho voltadas para crianças entre 06 e 13 anos. As atividades nas plataformas incluem robótica, realidade aumentada, cultura maker, animação, games, breakdance, experimentação com skate, um passeio especial e ainda uma grande festa junina. As ações serão intercaladas com diversas brincadeiras e competições para promover o espírito olímpico nos pequenos atletas. As atividades acontecem no período de 15 a 19 de julho, com a faixa etária dividida por turno: manhã (9h às 12h), para crianças de 6 a 9 anos e tarde (13h30 a 16h30) para os adolescentes de 10 a 13 anos. Serão 40 vagas por turno.

As inscrições podem ser feitas no site www.plataformadigital.niteroi.br ou pessoalmente nas Plataformas Digitais da Engenhoca (Praça José Vicente Sobrinho - Engenhoca, Niterói - RJ) e do Viradouro (Rua Nossa Sra. das Graças, 474 - Viradouro, Niterói - RJ).