Niterói: cidade amplia vacinação contra Covid-19 e InfluenzaReprodução

Publicado 06/07/2024 05:59

Niterói - A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde e do Gabinete de Gestão Integrada Municipal da Secretaria Executiva, anunciou, nesta sexta-feira (5), o calendário de vacinação das forças de Segurança Pública que atuam na cidade. Servidores da Segurança Pública e seus familiares diretos poderão ser imunizados contra a Influenza. No caso da Covid-19, somente serão imunizadas pessoas maiores de 60 anos com comorbidades ou trabalhadores da saúde.

O secretário do Gabinete de Gestão Integrada de Niterói, Felipe Ordacgy, destacou a importância da vacinação para os agentes da Segurança Pública. “A iniciativa desta campanha de vacinação é um reconhecimento pelo trabalho dedicado de nossos heróis da Segurança Pública. Trata-se de um olhar de cuidado que o Município lança sobre os policiais e bombeiros de Niterói que dedicam tempo para salvar vidas, mas acabam sem tempo para cuidar deles próprios. Agradeço à Fundação Municipal de Saúde pela organização da campanha de vacinação, e às próprias forças de segurança federais e estaduais, que entenderam a importância desta ação nesta parceria com o Município”, ressaltou Felipe Ordacgy.

O calendário começa com os servidores da Polícia Federal, que poderão se vacinar na segunda-feira (08), na Praça Fonseca Ramos, no Centro. Os bombeiros poderão ser imunizados de terça (09) a quinta-feira (11), no CBA IX, na Avenida Prefeito Sílvio Picanço, nº1533, em Charitas. Na sexta (12) e na segunda-feira (15), é a vez dos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que serão imunizados no 2° DPRF, na Rua Mário Neves, nº1, na Ilha da Conceição. “É fundamental que a gente imunize os nossos agentes de Segurança Pública. Eles estão na linha de frente e precisam estar com as vacinas em dia para atender à população da melhor forma possível”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider.

Entre terça (16) e quinta-feira (18), agentes da Polícia Civil serão imunizados no 4ºDPA, que fica na Rua Presidente Castelo Branco, nº 89, em São Lourenço. Para fechar o calendário, entre segunda (22) e quarta-feira (24), a vacina será disponibilizada para os agentes da Polícia Militar, no 12º BPM que fica na Avenida Jansen de Melo, nº843-899, Centro.

O horário de vacinação em todos esses locais será sempre de segunda-feira até sexta-feira de 10h às 16h.

A Secretaria de Saúde ressalta que pessoas contempladas em categorias imunossuprimidas, com comorbidades e afins, devem comprovar suas condições e quadros de saúde com receita ou laudo médico.

De acordo com o Ministério da Saúde, entre as comorbidades incluídas estão diabetes mellitus; pneumopatias crônicas graves; Hipertensão Arterial Resistente (HAR); Hipertensão arterial estágio 3; Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão alvo; insuficiência cardíaca; Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar Cor-pulmonale crônico; cardiopatia hipertensiva; síndromes coronarianas; valvopatias; miocardiopatias e pericardiopatias; Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas; arritmia cardíaca; cardiopatias congênita no adulto; próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; doenças neurológicas crônicas e distrofias musculares; doença renal crônica; hemoglobinopatias e disfunções esplênicas graves; obesidade mórbida; Síndrome de Down e outras síndromes genéticas; e doença hepática crônica.

Desde o final de junho, a Secretaria Municipal de Saúde ampliou a vacinação contra a Covid-19, que passou a ser oferecida nos postos de imunização do Mercado Municipal e do Plaza Shopping, para adultos imunossuprimidos a partir de 18 anos, além de gestantes ou puérperas. No Mercado Municipal, a vacinação acontece de segunda-feira a sábado, das 10h às 19h. Já no Plaza Shopping, ela ocorre de segunda a sábado, das 10h às 19h, e aos domingos das 12h às 18h.

Também estão sendo vacinadas pessoas que vivem em instituições de longa permanência; indígenas vivendo ou não em terra Indígena; ribeirinhos; quilombolas; trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente; pessoas com comorbidade; pessoas privadas de liberdade; funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativa; e pessoas em situação de rua.

Para realizar o agendamento da vacina, basta baixar o aplicativo Colab, que está disponível gratuitamente na Play Store (Android) e App Store (iOS), e realizar o passo a passo de cadastro. O aplicativo também oferece a opção de remarcar a data e horário da vacinação, caso a pessoa não consiga comparecer no dia agendado.

Locais da vacinação:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional de Itaipu – Est. Engenho do Mato s/nº – Itaipu.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional do Fonseca Dr Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional do Largo da Batalha – Rua Ver. Armando Ferreira, 30 – Largo da Batalha.

Policlínica Regional da Engenhoca – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

Policlínica Regional do Barreto Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Unidades Básicas da Engenhoca, Morro do Estado, Centro e Santa Bárbara

Unidades do Programa Médico de Família da Colônia, Grota I, Grota II, Ilha da Conceição, Ititioca, Leopoldina, Ponta D’areia, Teixeira de Freitas, Jurujuba, Várzea das Moças, Alarico, Atalaia, Badu, Bernardino, Cafubá I, Cafubá II, Cafubá III, Cantagalo, Caramujo, Coronel Leôncio, Engenho do Mato, Jacaré, Jonathas Botelho, Maceió, Maravista, Marítimos, Martins Torres, Maruí, Matapaca, Boa Vista, Palácio, Preventório II, Sapê, Souza Soares, Viçoso Jardim, Viradouro, Vital Brazil, Zilda Arns e Holofote.

Mercado Municipal, de segunda-feira a sábado, das 10h às 19h.

Plaza Shopping, de segunda a sábado, das 10h às 19h, e aos domingos das 12h às 18h.