Cisp: moto apreendida em São DomingosDivulgação

Publicado 05/07/2024 22:30

Niterói – Uma moto envolvida em roubo a transeunte foi apreendida e o motociclista detido, nesta sexta-feira (05), no bairro de São Domingos, após monitoramento do cercamento eletrônico da Prefeitura de Niterói. O sistema do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) identificou a placa do veículo, os guardas municipais acionaram as forças de Segurança e orientaram os policiais na realização do cerco.



Com base nas informações do Cisp, agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), com o apoio do programa Segurança Presente, realizaram a abordagem à moto. O suspeito, identificado como Rian Fabrício Rangel de Oliveira, morador de Campo Grande, no Rio de Janeiro, foi imediatamente encaminhado à 81ª DP (Itaipu) para prestar esclarecimentos.



A moto foi conduzida à Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA). Após a perícia, verificou-se que a placa do veículo não correspondia à original, levando à prisão do suspeito por receptação.



Sobre o Cisp

O Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) da Prefeitura de Niterói atua na vigilância e monitoramento das vias públicas, utilizando tecnologias avançadas para auxiliar na recuperação de veículos roubados e na prevenção de crimes. Desde 2015, o Cisp tem sido fundamental na segurança urbana, contribuindo para a redução da criminalidade. O local conta com 522 dispositivos, 10 portais de segurança e 120 câmeras inteligentes, operadas por guardas municipais, que monitoram a cidade 24 horas. Desde 2015, o Centro ajudou na investigação e elucidação de crimes que também levaram à prisão de criminosos. Foram mais de 3.700 exportações de imagens para as delegacias e tribunais de Justiça, com auxílio também do setor de inteligência do órgão. Outro canal de comunicação é o número 153, que já recebeu mais de 250 mil chamados em 8 anos.