Hospital Municipal Oceânico Dr. Gilson Cantarino: mais 20 leitos - Alex Ramos

Publicado 07/07/2024 07:30

Niterói – O Hospital Municipal Oceânico Dr. Gilson Cantarino conta, a partir deste sábado (06), com mais 20 leitos: 10 de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), 02 de Unidade Intermediária (UI) e 08 cirúrgicos. A iniciativa amplia o tratamento de câncer na cidade. A expansão foi realizada pela Prefeitura de Niterói em parceria com o Ministério da Saúde.

Além dos leitos, também foi implementado o programa de atendimento domiciliar. A medida atende os pacientes que tiveram alta hospitalar, mas que ainda precisam de assistência domiciliar, com a oferta de um atendimento qualificado e humanizado.

Inicialmente exclusivo para atendimento de casos graves da Covid19, o Hospital Oceânico faz parte da rede de saúde e atende diariamente dezenas de pessoas, sejam pacientes cirúrgicos, do centro de reabilitação ou transferidos de outras unidades. No período de janeiro a maio deste ano, a unidade realizou 11.534 atendimentos ambulatoriais, 1.327 internações e 1.597 cirurgias.

O hospital oferece exames de tomografia, mamografia, laboratoriais, ultrassonografia, ecocardiograma, endoscopia digestiva, colonoscopia, eletrocardiograma e radiológicos. A unidade possui ainda Centro Cirúrgico e Centro de Reabilitação.

O hospital também faz parte de uma das estratégias do Programa Niterói Mulher, de controle e acompanhamento do câncer. Em março de 2022, o município ampliou a oferta de cirurgias de câncer de mama e colo de útero ao iniciar os procedimentos no Hospital Oceânico.

Além disso, o hospital conta com o Programa Navegadoras, em que duas enfermeiras apoiam e conduzem os pacientes com câncer de mama, colo de útero e próstata em todas as etapas do tratamento na Rede de Atenção à Saúde, desde o diagnóstico. A medida é uma parceria com a Fundação do Câncer.

