Obras de contenção de encostas: na Estrada Alarico de Souza, no bairro do Atalaia - Divulgação

Obras de contenção de encostas: na Estrada Alarico de Souza, no bairro do AtalaiaDivulgação

Publicado 08/07/2024 22:21

Niterói - A Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) está avançando nas obras de contenção de encostas na Estrada Alarico de Souza, no bairro do Atalaia, na Região do Largo da Batalha. O investimento total é de R$ 9,7 milhões. A previsão é de que as obras sejam concluídas até novembro deste ano.

O local está sendo tratado com técnicas de solo grampeado e revestido com concreto projetado e geomanta, cobrindo uma área de 1700 metros quadrados. Também estão sendo utilizadas cortinas atirantadas, muros de arrimo e estabilização com malha de aço. Além disso, serão instalados guarda-corpos e haverá a revitalização dos acessos.