Amanda Almeida: lançamento do livro, pela Vira-Tempo Editora, acontecerá dia 12/10 - Divulgação

Publicado 09/07/2024 12:39

Niterói - Continuam abertas as inscrições para a Coletânea Elas Poetas até o dia 12/07. O Movimento está sendo organizado pela niteroiense Amanda Almeida e o lançamento do livro, pela Vira-Tempo Editora, acontecerá dia 12/10, na Casa Caravana na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip 2024) , em Paraty, às 14h.

O tema da coletânea é livre e podem participar mulheres, autoras de qualquer nacionalidade, residentes em todo Brasil, que tenham completado 18 anos de idade até o término das inscrições.

"Ser mulher é luta. Lutemos pelo nosso lugar na escrita, estejamos prontas às críticas, disponíveis ao reconhecimento e que possamos encontrar força umas nas outras. Sigamos no caminho do autoconhecimento, da percepção, da vontade de escrever a nós mesmas no mundo", frisou Amanda Almeida,

O Movimento Elas Poetas surge da necessidade de visibilizar a escrita de mulheres em todos os locais do Brasil. Para estrear o movimento, vamos publicar nossa primeira coletânea na FLIP 2024.

Amanda Almeida é niteroiense, servidora pública, professora, escritora, educadora social, cidadã fluminense e natural de Niterói. Ocupa a cadeira nº 43 da Academia Fluminense de Letras (AFL).