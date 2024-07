Programa Tô de Férias na Escola: atividades vão ate o dia 19 de julho - Divulgação

Publicado 08/07/2024 22:33

Niterói - A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Fundação Municipal de Educação de Niterói (FME), está realizando mais uma edição do Tô de Férias na Escola. O programa teve início nesta segunda-feira (8) e vai até o dia 19 de julho em quase 30 unidades da rede, entre escolas municipais, Umeis e creches comunitárias. Cerca de 2 mil alunos irão participar de atividades culturais, recreativas e artísticas, de segunda a sexta-feira, no turno da manhã.

Neste primeiro dia, a Escola Municipal Francisco Portugal Neves, em Piratininga, foi palco para a apresentação cultural da cantora Mona Vilardo e do professor de filosofia Silvério Ortiz. Estiveram presentes no auditório da unidade os alunos do 6º ano. Além de inserir as crianças e jovens no mundo da cultura, o programa garante a segurança alimentar dos estudantes, com café da manhã e almoço incluídos diariamente.

A programação do Tô de Férias na Escola conta com oficinas, passeios, além de atrações culturais, recreativas e artísticas. Até o dia 19, os alunos terão apresentações de teatro, música, contação de histórias, show de mágica, palhaçaria, oficinas e muito mais. Artistas como Bia Bedran, Orquestra da Grota, o grupo Lekolé, a escritora Débora Moreno e a atriz e escritora Dani Fritzen se apresentarão no recesso escolar nas unidades que receberão o programa.