Espetáculo Depois da Ceia, com a Companhia de Ballet da Cidade de Niterói: no Municipal - Divulgação

Publicado 09/07/2024 15:58

Niterói - Encerrando a Niterói Semana de Dança 2024 o Theatro Municipal de Niterói recebe, no domingo (14), na Noite de Gala, a Companhia de Ballet da Cidade de Niterói com o espetáculo “Depois da Ceia”, o Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro apresentando o “Pas de Deux de Cisne Negros” e grupos selecionados durante o evento.



Depois da ceia surge pensando na dupla “eu-nós” e coloca em questão a nossa relação com as estruturas. Aquelas que discordamos e igualmente somos mantenedores. E se fôssemos livres, haveria espaço para nós? E se subvertêssemos a ordem, seríamos privados da vida? Em torno da mesa, celebramos a tradição, os costumes, os acordos. Pactos de existência e de morte. Para a filósofa Hannah Arendt, a mesa representa um “espaço entre” (in-between) que nos separa e nos reúne. Nos diferencia, mas nos coloca juntos. É uma metáfora para pensarmos na política como o convívio nas diferenças. Depois da ceia reflete sobre as contradições das figuras e instituições de poder que, num só tempo, negamos e reverenciamos.



Ainda há possibilidade de nos movermos em torno de um comum? Não sabemos. Mas enquanto um outro mundo não surge, nós insurgimos.



FICHA TÉCNICA:



Coreografia, dramaturgismo e direção: Vanessa Macedo

Assistente de direção: Maitê Molnar

Trilha: Pedro Simples



SERVIÇO:

Evento: Noite de Gala da Companhia de Ballet da Cidade de Niterói

Data: 14 de julho

Horário: 18h

A entrada é gratuita com retirada de senha na bilheteria 1h antes da apresentação mediante a doação de alimentos não perecíveis para a Campanha Niterói Solidária.

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro, Niterói