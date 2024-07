Cia de Ballet Dalal Achcar: apresentação no Theatro Municipal de Niterói - Divulgação

Publicado 09/07/2024 16:21 | Atualizado 09/07/2024 16:38

Niterói - Dando continuidade ao Niterói Semana de Dança 2024, o Theatro Municipal de Niterói recebe no dia 11 de julho, às 19h, a Cia de Ballet Dalal Achcar, com o espetáculo Sem Você, coreografado por Éric Fréderic.



“Eu sem você não tenho por quê. E eu sem você sou só desamor. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. A apresentação é um ballet falando do amor. O amor por alguém com quem você divide a sua vida, o amor pelos amigos, o amor pela vida, o amor por quem já seu foi, o amor nos encontros e desencontros, é um amor de todas as cores, sem preconceito. A trilha sonora nos transporta por uma viagem de muitas nuances, com vozes femininas de extrema sensibilidade”, diz Éric Fréderic.



SOBRE A CIA DE BALLET DALAL ACHCAR



A Cia de Ballet Dalal Achcar baseia sua trajetória em mais de 50 anos de história ligada a dança de sua fundadora a diretora e coreografa Dalal Achcar, começando em 2001 quando ela criou a Cia Jovem de Ballet do Rio de Janeiro, dando oportunidade a jovens talentos de ingressar no mercado de trabalho nacional e internacional.



A Cia Jovem tornou-se a semente que, muito bem plantada, cresceu, deu frutos, sendo um deles o projeto A Dança como Poder de Transformação onde a Cia de Ballet Dalal Achcar está trabalhando lado a lado com os jovens talentos do projeto social.



A Cia BDA é formada por 18 bailarinos profissionais das mais variadas origens que trazem em sua bagagem o amor pela dança e muitas histórias para compartilhar e dançar. No trabalho de sua companhia, Dalal une a técnica e arte com personalidade, emoção e identidade, acreditando que todo processo na humanidade passa pelo afeto.



Afeto em sua forma ampla infiltrando, despertando e levando as pessoas a aventurarem-se nessa grande viagem que é a fruição. O repertorio é trabalhado de forma universal com Clássicos e Contemporâneos, criados por renomados coreógrafos nacionais e internacionais, sem esquecer do trabalho experimental que traz o futuro, o novo.



ERIC FREDERIC

Éric Frédéric recebeu sua formação como bailarino principal na escola da Ópera Real da Valônia, na Bélgica, e simultaneamente estudou percussão na Gretry Academy, em Liège. Durante seus 22 anos de carreira, passando por 3 companhias de prestígio e excelência na Europa, ele dançou as obras, clássicas e contemporâneas, de grandes coreógrafos tais como J.Lazzini, R.Denvers, C.Carlson, S.Lifar, R.Noureev ,C.Jude , G.Balanchine, P.Taylor, N.Christe, B.Stevenson, M.Wainrot, V.Panov, A.Labis, C.d'Amboise, G.Skibin, M. Fokine e V. Nijinsky.



Como bailarino, Eric recebeu o prémio Maurice Desteney, e foi finalista do concurso internacional de Varna na Bulgária. Em 2009, é convidado ao Rio de Janeiro para ser Maître de Ballet do Ballet do Theatro Municipal, onde permaneceu por 8 anos e remontou ballets de Dalal Achcar, R. Petit, J. Cranko, D. Parson, P. Wright, E. Liang e V. Nijinsky. Nesse mesmo período atuou também como professor da Cia Débora Colker.



Como coreógrafo, Éric Frédéric criou notavelmente 3 balés para o Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, 21 balés para a Cia Jovem de Ballet do RJ e Cia de Ballet Dalal Achcar e a convite do Ballet do Teatro Colón de Buenos Aires criou 2 coreografias para seu repertorio.



SERVIÇO:



Evento: Companhia de Dança Dalal Achcar na Niterói Semana de Dança 2024

Data: 11 de julho

Horário: 19h

A entrada é gratuita com retirada de senha na bilheteria 1h antes da apresentação mediante a doação de alimentos não perecíveis para a Campanha Niterói Solidária.

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro, Niterói