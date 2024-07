Marcos Sabino: show com o sucesso "Reluz" e diversas outros hits, ao lado de Os Bonitos - Divulgação

Publicado 09/07/2024 21:56

Niterói – O Clube Central inicia seu mês de festividades pelos 104 anos de existência com um baile show inesquecível – pilotado por Marcos Sabino, um legítimo representante da música brasileira dos anos 80, e Os Bonitos, a mais querida banda de Jovem Guarda da cidade. O evento será no próximo dia 12 de julho, às 20h.

O repertório do show inclui os grandes sucessos da Jovem Guarda, passando também pelos clássicos nacionais dos anos 60, 70 e 80 – levando o público a uma verdadeira viagem musical no tempo.

Marcos Sabino é cantor e compositor nascido e criado em Niterói. Em seus mais de 40 anos de carreira, fez inúmeros sucessos como História de Amor, Dia de Rodeio, Na Mira do Olhar e o seu grande hit, Reluz – que o levou às paradas de sucessos, o colocando na história da MPB como um dos 10 artistas de maior vendagem na década de 80. Na era digital, Sabino acumula mais de 30 milhões de visualizações dos seus vídeos no Youtube e, toda sexta-feira, ele lança um vídeo da série Cristal do Tempo em suas redes sociais. Lá, interpreta sempre um grande sucesso dos anos 70/80.

Os Bonitos é uma banda formada por Cássio Tucunduva, Tavinho Torreão, Daniel Bessa, Amadeu Signorelli e Leleco Fontenelle. Com o objetivo de proporcionar uma experiência musical nostálgica e emocionante, Os Bonitos prometem um show eletrizante para os fãs da Jovem Guarda. Um dos integrantes da banda Os Bonitos, Cássio Tucunduva, foi participante do programa The Voice + da Rede Globo, em 2021. Com seu repertório incrível e sua habilidade musical, a banda conquista o coração do público.

SERVIÇO:

Show: Marcos Sabino & Os Bonitos

Data: 12 de julho

Horário: 20 horas

Local: Clube Central de Icaraí

Endereço: Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, 335, Icaraí

Telefone para Reservas e Vendas Antecipadas: 21 2711 0899