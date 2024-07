Moeda Social Arariboia: pagamento de julho será realizado nesta quinta-feira - Reprodução

Publicado 10/07/2024 17:06

Niterói - O pagamento da Moeda Social Arariboia referente ao mês de julho será realizado nesta quinta-feira(11). Para ter direito ao benefício, é necessário que o cidadão esteja com o cadastro do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal em dia, se enquadre no perfil socioeconômico da Moeda Arariboia, que utiliza o mesmo critério do programa federal que estabelece o limite de renda per capita familiar de até R$ 218,00 e seja morador de Niterói.

O valor do recebido varia conforme o número de membros da família. Para o primeiro membro são pagos 308 Arariboias. A partir daí, há um valor adicional de 112 Arariboias para cada membro da família (até 6 pessoas). O valor máximo, por família, pode chegar a 868 Arariboias para as que têm até seis ou mais membros.