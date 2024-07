Niterói: Festival ODS com debates sobre o mercado de trabalho - Reprodução

Publicado 12/07/2024 16:10

Niterói - Semana que vem, Niterói será destaque no Festival ODS. O evento, que acontece no dia 19 de julho, vai promover conversas em torno de uma das questões mais urgentes do cenário global: o mundo do trabalho. Os debates vão questionar a igualdade de oportunidades no mercado e as necessidades de diferentes gerações através de palestras, oficinas, pitches e entrevistas, com a participação de pessoas relevantes. A iniciativa é uma realização da Agenda Pública e da Prefeitura de Niterói e vai acontecer na Sala Nelson Pereira dos Santos.

O Festival ODS é uma experiência imersiva voltada à elaboração de propostas e soluções para os atuais desafios socioambientais no Brasil. O evento é construído a partir de laboratórios preparatórios que pensam em metodologias para solução de problemas complexos. Assim, o festival funciona reunindo quem é parte do problema e parte da solução. Em sua quarta edição, o projeto vai focar em pensar a realidade de hoje a partir do movimento acelerado de transformações tecnológicas. Nesse sentido, qual é o futuro do trabalho? Qual deve ser o plano de ações para garantir igualdade de oportunidades no mercado? Como conciliar as necessidades particulares de diferentes gerações?



A Prefeitura, por entender a importância de pensar hoje quais serão os desafios do futuro, abraçou o Festival ODS. A programação mistura agendas presenciais e online além de trazer vários convidados de governos, empresas, como Vale e Instituto C&A, ONGs, universidades e da sociedade civil. Serão emitidos certificados para a participação em todas as atividades. A inscrição no Festival é gratuita e as vagas são limitadas. Outro destaque da programação são as diversas vagas de emprego que serão disponibilizadas durante o evento. Num formato de standing, essa é uma boa oportunidade para jovens e profissionais com mais de 50 anos se destacarem diante das instituições participantes. Realizado pela Agenda Pública e pela Prefeitura de Niterói, o projeto conta com o patrocínio da Fundação Grupo Volkswagen.



SERVIÇO:



Data: 19 de julho, sexta-feira

Horário: a partir das 9h

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói - RJ

Evento grátis com vagas limitadas

Inscrição: https://www.festivalods.org.br/