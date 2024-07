Movimento Amor Por Niterói: debatendo a cidade em Pendotiba - Divulgação

Movimento Amor Por Niterói: debatendo a cidade em PendotibaDivulgação

Publicado 11/07/2024 09:05

Niterói - O movimento Amor por Niterói levou mais de 2 mil pessoas ao ginásio do Colégio Gomes Pereira, no Largo da Batalha, na noite de quarta-feira (10), para o encontro do pré-candidato a prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT) com moradores e lideranças comunitárias da Zona Leste.

Na reunião, Rodrigo lembrou dos investimentos feitos na região, nos últimos anos."Essa é uma região muito especial. Aqui, como em toda a cidade, fizemos obras estruturantes, em diversas áreas, como saneamento, drenagem, pavimentação. No Largo da Batalha, no Cantagalo, no Maceió, as pessoas tinham que pedir a Deus para não cair ribanceira quando tinha uma chuva mais forte. E a gente fez obra de contenção de encostas, que não aparecem porque ficam dentro das comunidades, mas eu tenho minha consciência tranquila porque nesses dez anos choveu mais do que na tragédia do Bumba e, graças a essas obras, não tivemos nenhum deslizamento. E podemos fazer um governo ainda melhor. Com a ajuda de vocês, vamos fazer de Niterói a melhor cidade do Brasil", disse Rodrigo.

O Deputado Estadual Vitor Junior (PDT) ressaltou que Niterói tem novas demandas e desafios, mas Rodrigo Neves é uma pessoa que realmente vive a cidade e luta por ela. "Através do Rodrigo e de movimentos junto à comunidade que vamos fazer Niterói cada vez melhor", destacou o deputado estadual.

O vice-prefeito Paulo Bagueira (União Brasil) destacou o caráter democrático de Rodrigo, sempre ouvindo a população."Rodrigo dá oportunidade para você participar do governo, para dar opinião e sugestão. Niterói dá certo porque Rodrigo escuta o povo". Ao falar sobre o resgate do orgulho do morador de Niterói após dez anos de gestões transformadoras, Bagueira cantou um trecho de um samba da Viradouro: "orgulho de ser Niterói, reluz no Rio o meu tesouro".

Os ex-candidatos à prefeitura Juliana Benício (Cidadania) e delegado Deuler Rocha (MDB) também estiveram presentes. Juliana conclamou os presentes a reforçarem a militância. “Um trabalho bom tem que ser continuado. Convivo no Sapê e Largo da Batalha há anos. Pendotiba é formada por microrregiões com diferentes características. Ouvindo vocês, vamos poder fazer uma gestão cada vez mais participativa".

O delegado Deuler destacou o compromisso de todos os presentes no encontro. "Cada um de nós tem responsabilidade com essa cidade. Cada um de nós tem responsabilidade com Rodrigo, pela sua postura democrática, gestão séria e por ser sempre aberto à escuta", frisou Deuler.

Também estiveram no encontro o Presidente da Câmara Municipal, Milton Cal; os vereadores Andrigo Carvalho, Anderson Pipico, Beto da Pipa, Binho Guimarães, Dado Folly, Leandro Portugal e Rodrigo Farah, além do presidente da Famnit, Manuel Amâncio, entre outras lideranças.