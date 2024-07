Niterói Que Queremos: planejamento conquista prêmio Latam Smart City Awards - Reprodução

Niterói Que Queremos: planejamento conquista prêmio Latam Smart City AwardsReprodução

Publicado 13/07/2024 20:45

Niterói - O Plano Estratégico da Prefeitura “Niterói Que Queremos 2013-2033”, um planejamento de longo prazo que estabeleceu uma visão clara para o futuro da cidade, com melhores serviços e qualidade de vida para a população, foi vencedor do prêmio Latam Smart City Awards. O anúncio foi realizado na última quarta-feira (10) em cerimônia no México. O prêmio internacional identifica e reconhece as iniciativas inovadoras das cidades da América Latina, projetos que fomentam o desenvolvimento urbano sustentável, a melhoria na qualidade de vida, a criatividade, a competitividade e a governança.

Niterói garantiu a vitória na categoria Cidade Latam, que celebra a estratégia implementada em um município, área metropolitana, região ou território da América Latina, que contribuiu para o bem-estar e o desenvolvimento da sociedade. O objetivo do premiado projeto "Niterói que Queremos" é planejar onde Niterói almejava estar nos próximos 20 anos e quais estratégias direcionam as ações da administração pública nesse período para atingir os resultados e metas estabelecidas, colocando o cidadão como foco das políticas públicas. O plano é dividido em sete áreas de resultado: Organizada e Segura, Saudável, Escolarizada e Inovadora, Próspera e Dinâmica, Vibrante e Atraente, Inclusiva e Eficiente e Comprometida.

O Niterói que Queremos integra e é a base do Sistema de Planejamento e Orçamento de Niterói, que conecta e articula todos os planos de curto, médio e longo prazos da cidade. Fazem parte do sistema o Plano de Metas Anual (PMA), que apresenta as prioridades das entregas de cada setor para o ano e alinha os esforços na execução desses projetos, com planejamentos alinhados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU.