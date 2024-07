Morro do Palácio: obras seguem na comunidade - Leonardo Simplício

Morro do Palácio: obras seguem na comunidadeLeonardo Simplício

Publicado 13/07/2024 20:50

Niterói - A Prefeitura avança nas obras de contenção de encostas na Rua Onze de Agosto, no Morro do Palácio, na Zona Sul da cidade.

As intervenções, que vão construir uma cortina atirantada com 4,5 metros de altura, além de duas estruturas de solo grampeado em face de concreto projetado e calhas de drenagem, são realizadas pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (EMUSA). Além disso, as equipes trabalham na implantação de calçadas, meios-fios e uma nova pavimentação na via. Com um investimento estimado em R$ 5,5 milhões, a previsão para a conclusão é para dezembro deste ano.