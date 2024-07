Ilha da Boa Viagem: visitações voltam a ser agendadas - Divulgação

Publicado 13/07/2024 21:16

Niterói - Na última sexta-feira (12), a Prefeitura retomou o agendamento para visitar a Ilha da Boa Viagem! O espaço, que passou por uma minuciosa obra para recuperação da infraestrutura, é um patrimônio histórico da cidade. As intervenções recuperaram as edificações da capela de Nossa Senhora da Boa Viagem, o fortim e o casarão conhecido como castelo. Os passeios começam a partir do dia 18 de julho e as inscrições são feitas no site www.visit.niteroi.br Localizada na costa da Baía de Guanabara, tombada pelo IPHAN em 1938, a história da Ilha da Boa Viagem começa em 1650 com a construção da Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem. O local virou centro de peregrinação de marinheiros, que agradeciam pelas viagens bem-sucedidas e pediam benção para os próximos trajetos. A adoração à Nossa Senhora da Boa Viagem motivou a realização de festas religiosas, que culminaram com procissões marítimas nas águas da Baía de Guanabara. A capela foi destruída durante a invasão francesa de 1711 e reconstruída em 1780, em estilo neoclássico. Além da vocação religiosa, o monumento foi historicamente destinado para fins militares. A visão privilegiada da Baía de Guanabara tornou a ilha parte do antigo sistema defensivo brasileiro. Registros históricos apontam o ano de 1702 como marco de início da construção do fortim, que tinha entre cinco ou seis peças de artilharia. Já o casarão, conhecido como castelo, foi construído na década de 1940 e abrigou a sede dos Escoteiros do Mar.