Criado ainda em 1913, o Niteroiense FC começou o ano passando por transformaçõesClever Felix

Publicado 13/07/2024 21:08

Niterói - O último domingo (07/07) foi um dia marcante para o Niteroiense Futebol Clube, representante de Niterói no Campeonato Carioca. O time, que voltou aos gramados ainda esse ano, conquistou a Taça Waldir Amaral após derrotar o EC Resende, por 3 a 0, e avançou para a semifinal da Série C Estadual. O time, que lidera isolado a tabela da categoria, tem o apoio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Dividida em três partes, a série C começa com a disputa pela Taça Waldir Amaral em nove rodadas entre todas as associações que integram o grupo. O Niteroiense, que acumulou 24 pontos ao longo da competição, venceu a partida contra o Resende após dois gols de Jhow Jhow e um de Wagner Chorão. Na segunda-feira (15), o time “Araribóia” enfrenta o Campos atrás de uma vaga na final e o acesso à Série B2 do Estadual.

Criado ainda em 1913, o Niteroiense FC começou o ano passando por uma transformação. O nome e o escudo foram renovados e, de cara nova, o grupo iniciou sua trajetória na 5ª divisão do Carioca. O time, que treina no Complexo Esportivo de Niterói, na Concha Acústica, foi abraçado pela população e já conta com três torcidas organizadas. Na sua história centenária, antes de ficar inativo, o “Araribóia” foi campeão na Liga Esportiva Fluminense em 1918.