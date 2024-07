O diagnóstico pode ser feito através de exame laboratorial, via coleta de swab na região nasofaringe - Divulgação

Niterói - O aumento de casos de coqueluche em todo o país não deixou o Rio de Janeiro de fora. O alerta contra a doença é nacional e com o aumento dos casos de doenças respiratórias acende o alerta para a possibilidade da infecção respiratória bacteriana 'Bordetella pertussis'. Em Niterói há registro de aumento dos exames para diagnóstico da doença.

A coqueluche é contagiosa (por meio de gotículas eliminadas durante a fala, a tosse ou o espirro) e atinge traqueia e os brônquios. Os principais sintomas da coqueluche são febre, mal-estar, coriza e tosse seca e intensa.

O diagnóstico pode ser feito através de exame laboratorial, via coleta de swab na região nasofaringe, e o diagnóstico pode ser realizado pela técnica do PCR (reação em cadeia da polimerase) em tempo real. No Laboratório Bittar, em Niterói e São Gonçalo, há registro de alta na procura pelo exame. “Tem aumentado a procura pelo teste molecular para Bordetella pertussis e parapertussis nesta época do ano, devido a maior incidência dos casos de doenças respiratórias”, garantiu a diretora médica patologista clínica, Dra. Christina Bittar.

Cabe ressaltar que a principal medida de prevenção contra a Coqueluche é a vacinação.