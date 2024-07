Projeto Espaço Nova Geração está com inscrições abertas para colônia de férias - Lucas Benevides

Publicado 13/07/2024 21:12

Niterói - Criado com o objetivo de estimular cada vez mais a cultura da paz, dentro do planejamento do Pacto Niterói Contra a Violência, o Projeto Espaço Nova Geração está com inscrições abertas para colônia de férias nas suas duas unidades: Ciep Anísio Teixeira, no Fonseca, e Ciep Esther Botelho, no Cantagalo. Os dois locais foram municipalizados em 2019 pela Prefeitura de Niterói e oferecem uma série de atividades gratuitas para jovens de 6 a 29 anos no contra turno escolar. Cada escola conta com uma média de cerca de 570 alunos participantes, em média 150 alunos por dia.



Agora, durante o período de férias escolares, a garotada terá a possibilidade de participar de várias atividades: Muay Thai, Informática, Teatro, Pintura e Desenho, Futsal, Basquete, Ballet, Hip Hop, Tênis de Mesa, Judô, Sala Multi Robótica e Vôlei, entre outras opções. A colônia de férias acontecerá entre os dias 15 e 19 de julho e é voltada para alunos com idades entre 6 e 17 anos. Os alunos de 6 a 11 anos terão atividades das 09h às 12h, enquanto os alunos de 12 anos ou mais participarão das 13h às 16h. As atividades incluem brincadeiras, futsal, vôlei, queimado, cinema na unidade, jogos eletrônicos, oficina de maker, bingo, artes, oficina de miçangas, oficina de dança, entre outras. Além das atividades, os participantes receberão lanches.

Paralelamente, há atividades para os responsáveis, como roda de conversa, dinâmicas e cinema na unidade, além de oficina de artes. Caso já seja aluno do projeto, é necessário somente se dirigir à Equipe Técnica (caso tenha 13 anos ou mais, senão é necessário vir com o responsável), caso não seja aluno, é necessário vir com o responsável munidos de Identidade e Cpf (do responsável), identidade ou certidão do jovem e comprovante de residência.



Mantendo as atividades do Pacto Niterói Contra a Violência para promover a cultura da Paz, no próximo dia 20, às 9h, acontece um café da manhã no Ciep Esther Botelho Orestes, no Cantagalo. Logo após, às 11hs, haverá uma caminhada com a sonoridade da capoeira até o Largo da Batalha.

Os Cieps Esther Botelho e Anísio Teixeira foram municipalizados em 2019 após terem ficados fechados por mais de 15 anos, foram e reformados pela Prefeitura de Niterói. Desde então, funcionam atendendo os jovens das redondezas. As obras de reforma dos dois espaços incluíram a substituição das instalações de gás, de incêndio, de esgoto sanitário e águas pluviais, hidráulica, elétrica e do sistema de ar condicionado. Os revestimentos em argamassa de cimento e azulejos, tijolos danificados, divisórias dos sanitários, cobertura das telhas, forros, impermeabilizações de toda a edificação foram trocados, assim como os sanitários, portas e janelas, e os aparelhos de iluminação. As áreas externas dos CIEPs receberam tratamento paisagístico, e o mobiliário das unidades é todo novo.