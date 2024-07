Capa do livro de Ana Cruz: lançamento na Sala Carlos Couto - Divulgação

Capa do livro de Ana Cruz: lançamento na Sala Carlos CoutoDivulgação

Publicado 15/07/2024 17:46

Niterói - A Memória de Mulheres Afrodiaspóricas para Enaltecer a Ancestralidade será o tema do Sarau de lançamento do livro Insurreiças Mulheres de Minas agendado para a Sala Carlos Couto, na terça-feira, 16 de julho, às 18h.

Insurreiças Mulheres de Minas é o sexto livro da escritora e poeta Ana Cruz, poeta das memórias afro brasileira e mineiras. Insurreiças segue a trilha dos livros anteriores, reconhecendo o papel heroico da população negra em especial das mulheres negras na história no Brasil, exaltando sua coragem, saberes intelectuais e altivez espiritual.

Para o lançamento estão convidados poetas e escritores e artistas da cidade de Niterói e região. ´

Na ocasião será realizado performances literária e musical na perspectiva de contribuir para compreensão sobre a importância da literatura negra brasileira e a força das oralituras, em especial as oralituras que há séculos são protagonizadas pelas mulheres pretas que seguem mantendo atualizada a memória de uma ancestralidade baseada na cosmovisão africana e afro brasileira.

O lançamento do Livro Insurreiças Mulheres de Minas também vai render homenagens às mulheres negras que fizeram da escrita a expressão de suas visões de mundos. Assim como escrita da poeta, assentado na ancestralidade, construindo uma compreensão sobre as narrativas literárias produzidas por escritoras negras a partir de uma articulação estética afro diaspóricas cuja as formulações apresentam as diversidades das práticas culturais afro brasileiras constituintes dos nossos processos identitários.

Serviço:

Lançamento do livro Insurreiças Mulheres de Minas

Data: Terça-feira, 16 de julho de 2024

Horário: 18h

Evento Gratuito

Classificação indicativa: Livre

Local: Sala Carlos Couto - Anexa ao Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro - Niterói