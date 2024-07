Cidade de Niterói: cursos profissionalizantes para jovens de comunidades - Reprodução

Cidade de Niterói: cursos profissionalizantes para jovens de comunidadesReprodução

Publicado 14/07/2024 17:18

Niterói - As inscrições para a 3ª edição do Programa Niterói Jovem EcoSocial serão abertas no próximo dia 16 de julho, terça-feira, das 9h às 17h. A iniciativa da Prefeitura – por meio da Secretaria Municipal de Participação Social –vai disponibilizar 600 vagas em cursos profissionalizantes, agora em parceria com o Senac. As atividades de educação ambiental serão executadas pelo Instituto 3 Romãs através de agentes de campos dos locais atendidos. Os alunos receberão bolsa de R$ 781.



Nesta edição serão 14 trilhas de formação, destinados a jovens com idade entre 16 e 24 anos de 20 comunidades, em localidades como Vila Ipiranga, Viçoso Jardim, Cubango, Engenhoca, Favela do Sabão, Morro do Estado, Morro do Palácio, Morro do Cavalão, Jurujuba, Matapaca, Cantagalo, Muriqui, Jacaré, Piratininga, Várzea da Moças, Largo da Batalha, Barreira e Morro do Monan e Barreto.



O programa, com duração de 20 meses, promove a inclusão social de forma qualificada e desenvolve competências profissionais por meio de ensino técnico profissionalizante. Em contrapartida, os alunos atuam em ações como reflorestamento, manutenção de recursos hídricos, ações preventivas de queimadas, e atividades que promovam a manutenção e à sinalização de trilhas da cidade. Durante o projeto, além da bolsa-auxílio de R$ 781, os jovens receberão auxílio transporte e alimentação.



Para se candidatarem, os jovens devem comparecer aos locais indicados para a realização da inscrição com o comprovante de escolaridade, que pode ser: cópia do histórico escolar, cópia do certificado do Ensino Médio ou declaração de escolaridade atualizada, assim como alunos do EJA; cópia da Cédula de Identidade; cópia do CPF – Cadastro de Pessoas Físicas; cópia do comprovante de residência no nome do candidato (comprovando o pré-requisito de território); e requerimento de inscrição preenchido. Os menores de 18 anos deverão estar acompanhados de um responsável legal para a realização de inscrição. Os interessados devem estar cursando o ensino regular, que pode ser por meio do EJA ou ter terminado o Ensino Médio.



As inscrições serão realizadas apenas no dia 16 em seis pontos espalhados pela cidade, em locais como o Horto do Fonseca, na unidade do Senac, no Centro de Niterói e na Região Oceânica.



Após a inscrição, o Senac fará a seleção dos alunos e publicará o edital com o nome dos aprovados no dia 26 de julho, informando posteriormente a agenda de matrículas e calendário das aulas. Para os selecionados, as atividades serão oferecidas de segunda a sexta-feira, sendo três dias da semana na unidade Senac Niterói e dois dias em comunidades do município definidas no edital para a aplicação de ações na área de meio ambiente.



Sobre o Ecosocial

Realizado desde agosto de 2022, o programa Jovem Ecosocial, desenvolvido pela Prefeitura de Niterói, com cursos contratados em convênio com instituições de ensino profissionalizante, promove a inclusão social de forma qualificada e desenvolve habilidades sociais. Ao todo, 730 jovens já se profissionalizaram através do programa. Já foram criados pelos alunos do programa canteiros de horta na Fazendinha, Jacaré, Rio do Ouro, Boa Esperança, Pátio Leopoldina, Boa Vista, Coronel, Coréia, Juca Branco, Matos Coutinho, Ponta d'Areia, Teixeira de Freitas. Na unidade do Médico de Família, em Maria Paula a horta criada pelos estudantes é de cultura de hidroponia. Locais que eram usados para descartes de lixo receberam limpeza, plantio, pintura e outras intervenções menores realizadas por eles em locais como Estação histórica do Pátio Leopoldina, o laguinho do Mirante do Zulu, arrimo da Boa Esperança e a escadaria de acesso a comunidade do Morro da Penha, na Ponta d'Areia.

Cursos da 3ª Edição: Beleza, Beleza 2, Departamento pessoal na prática, Gestão, Turismo, Programação php, Saúde pet, Cozinha, Informática, Programação full, Formação de infra em rede, Costura e modelista, Vendas e Supermercado.



Locais de inscrições presenciais:



Zona Norte- Horto do Fonseca

Alameda São Boa Ventura 770, Fonseca.



Centro- Caminho Niemeyer

Rua Jornalista Rogério Coelho Neto s/n, Centro.



Região Oceânica- Colégio Itapuca

Rua Professor Ernani Faria Alves 124, Piratininga.



Pendotiba- Ginásio da Escola Gomes Pereira

Rua Nilo Peçanha 62, Largo da Batalha.



Região Leste - Centro Pro Melhoramento Várzea das Moças

Avenida Ewerton Costa Xavier 211, Várzea das Moças.