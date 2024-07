Biblioteca Parque de Niterói: férias da criançada com atividades gratuitas - Divulgação

Biblioteca Parque de Niterói: férias da criançada com atividades gratuitasDivulgação

Publicado 15/07/2024 18:33

Niterói - A Biblioteca Parque de Niterói promove uma série de atividades para o público infantil neste período de férias escolares. Contações de histórias, oficinas artísticas e teatro animam as crianças e suas famílias, gratuitamente.



Nos dias 16 de julho e 25 de julho, às 14h, a equipe da Biblioteca recebe os pequenos com a exibição de um filme surpresa, com a atividade Telinha Encantada.



No dia 18 de julho, às 14h, a BPN promove uma oficina de adereços para festa julina e no dia 23 de julho, às 14h, uma oficina infantil com material reciclado, estimulando a criatividade e habilidades de trabalhos manuais.



Já no dia 19 de julho, às 14h, e 20 de julho, às 13h, a companhia teatral Ciência Encenada apresenta o “Cada Cientista, uma História!”, contação sobre cientistas brasileiras. Nesta edição, a contadora de histórias Cookie narra a brilhante trajetória da Cientista Brasileira Rosaly Lopes, a astrônoma que chegou à Nasa e ao Guinness estudando luas e vulcões. Misturando ciência, teatro e educação, Cookie mostra para as crianças as descobertas da cientista e juntos montam um super vulcão para entrar em erupção através de uma reação química.



O autor Marcelo Aceti apresenta no dia 20 de julho, às 10h30, a contação de história de seu livro “Cadê seu lar, urso polar?”, com muita música e brincadeiras, conta a história do curioso Mateus em uma jornada musical para aprender sobre as mudanças do clima e entender a importância de cuidarmos do planeta.



No dia 26 de julho, às 11h, a Contorama Companhia de Teatro apresenta as esquetes Pequenas histórias para crianças: “A roupa nova do rei” e “Sujeira pouca em lago fundo”. Misturando a contação de história com cenas teatrais, conheça a história de um famoso Rei obcecado por roupas novas e a relação de um pescador com um lago abandonado.



A professora Flávia Margarida, do Espaço Perspectiva, no dia 27 de julho, às 10h30, realiza o Era uma vez… Literarte, uma atividade de desenho e pintura artística utilizando como tema os grandes clássicos da literatura infantil, como a Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos e A Galinha dos Ovos de Ouro.



Além da programação especial de férias, a equipe do educativo da Biblioteca Parque de Niterói também promove contações de história nas quartas, às 14h, e nas sextas, 10h30.

SERVIÇO



Férias na Biblioteca Parque de Niterói

Datas: 16 de julho a 27 de julho

Entrada Gratuita

Classificação etária: Livre

Local: Biblioteca Parque de Niterói

Endereço: Praça da República, s/n, Centro, Niterói