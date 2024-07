UMEI Professor Edison Rodrigues Barreto: quarta já entregue neste ano - Bruno Eduardo Alves

UMEI Professor Edison Rodrigues Barreto: quarta já entregue neste ano Bruno Eduardo Alves

Publicado 16/07/2024 14:56

Niterói - A Prefeitura entregou, nesta terça-feira (16), a nova Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) Professor Edison Rodrigues Barreto, no Fonseca, Zona Norte do município. A escola é a 30ª inaugurada em Niterói nos últimos 12 anos e contará com 140 vagas, em tempo integral, para crianças de 1 a 3 anos.



O espaço da nova UMEI abrigava uma escola privada e foi completamente reformado para receber as crianças da rede municipal. O prédio possui três pavimentos e terá seis salas de referência, sala de recursos, cozinha, refeitório climatizado, pátio coberto, área brincante, entre outras. A estrutura está adequada aos padrões de acessibilidade – com elevador e sanitários adaptados – e sustentabilidade, com sistema de energia solar e eficiência energética.



Esta é a quarta UMEI entregue neste ano em Niterói, somando-se às unidades Jornalista Vilmar Berna (Jurujuba), Therezinha Calil Petrus (Barreto) e Leni dos Santos Oliveira - Dona Helena (Ponta d'Areia). Juntas, elas ofertam mais de 600 vagas para a Educação Infantil no município.



Homenagem

A unidade leva o nome de Edison Rodrigues Barreto, falecido em março de 2021. Morador do Fonseca desde a infância, o professor Edison descobriu sua vocação muito jovem e dedicou sua vida a educar gerações de niteroienses. Formado no Liceu Nilo Peçanha e em Engenharia na Universidade Nacional de Engenharia (UNE), optou pelo magistério e tornou-se uma verdadeira lenda no ensino de matemática, lecionando por décadas e deixando uma marca indelével nas instituições onde exerceu o magistério. Edison lecionou em diversas instituições públicas e privadas da cidade, como o antigo Colégio Brasil, o Colégio para adultos Oliveira Viana (atualmente Colégio Estadual José Bonifácio), ambos no Fonseca, além da Escola Estadual Guilherme Briggs, Colégio Itapuca, Colégio Tamandaré, entre outros. Com visão pioneira e espírito inovador, participou da fundação do antigo Colégio São José, hoje Seminário Arquidiocesano de Niterói, no bairro São Lourenço.