Adriana Ninsk: apresentação gratuita em Icaraí na próxima quarta-feiraDivulgação

Publicado 16/07/2024 10:06

Niterói - Na terceira semana do mês de julho, o projeto Arte na Rua segue apresentando uma diversificada programação artística gratuita, ao ar livre e em diversos pontos da cidade. Tem dança, teatro, música, circo, grafite, artesanato, literatura, audiovisual e muito mais! É arte sem fronteiras, acessível a todo mundo. Nesta semana, a programação vai percorrer os bairros da Ingá, Jurujuba, Centro, Icaraí e Serra Grande.



O Projeto



Composto por diversas atrações semanais gratuitas, o Arte na Rua é um circuito das artes que percorre ruas, praças e outros espaços públicos de Niterói, afirmando o potencial criativo da cidade e valorizando a ocupação dos territórios públicos, partindo do princípio que as ruas são livres para as manifestações artísticas: arte pública, urbana, livre, popular e democrática, conforme determinam as Leis Municipais 3017/13 e 3057/13.



Parte do compromisso da FAN de transformar nossa cidade, na Cidade da Cultura, o Arte na Rua prioriza artistas niteroienses, sabendo da importância de fomentar e auxiliar na distribuição da produção local, mas reconhece o valor de promover apresentações de artistas de outras cidades, promovendo intercâmbio cultural. O projeto já é uma referência para a democratização da cultura em Niterói e, em 10 anos de atuação, passou por diversos bairros da cidade, percorrendo e consolidando diversos pontos de convivência da cidade. Foram contempladas mais de 1.000 apresentações, distribuídas entre variadas linguagens.



Programação



Atração: Rodrigo Chaudon

Local: Praça César Tinoco - Ingá

Endereço: Esquina da Rua Paulo Alves com a Presidente Pedreira

Data: Quarta-feira, de julho de 2024

Horário: 10h



Atração: Trem de Fogo

Endereço: Esquina de ruas Paulo Gustavo e Lopes Trovão - Icaraí

Data: Quarta-feira, 17 de julho de 2024

Horário: 17h



Atração: Blues e Rock Trio - Adriana Ninsk, Pedro Braga e João Pedro

Endereço: Esquina de ruas Paulo Gustavo e Lopes Trovão - Icaraí

Data: Quarta-feira, 17 de julho de 2024

Horário: 18 horas



Atração: Metal Fórico

Endereço: Avenida Central Ewerton Xavier, 3345 - Serra Grande

Data: Sexta-feira, 19 de julho de 2024

Horário: 19h



Arte na Rua - Mês do Escritor



Atração: Sarau Florescer Nit com Jammy Said

Local: Praça das Águas

Endereço: Esquina de Amaral Peixoto e Marquês do Paraná - Centro

Data: Sexta-feira, 19 de julho de 2024

Horário: 11h