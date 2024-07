Equipes de saúde deram orientações sobre a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento das hepatites - Divulgação

Equipes de saúde deram orientações sobre a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento das hepatitesDivulgação

Publicado 18/07/2024 08:15

Niterói - “Julho Amarelo e Prevenção Itinerante das Hepatites Virais” é o nome da campanha promovida pela Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) e a Fundação Municipal de Saúde. Nesta quarta-feira (17), foi realizada uma ação conjunta com um mutirão de saúde e educação na empresa com ampla vacinação dos funcionários.

A campanha foi realizada nos distritos e na sede. Os trabalhadores foram vacinados. Centenas de doses de vacinas contra hepatite B e influenza foram aplicadas. A atividade faz parte do “Ciclo de Prevenção”, um dos módulos da Escola Clin, que prioriza abordagens educativas e promoção de saúde entre os trabalhadores.

Além da ampla vacinação e de uma palestra ministrada por especialistas, equipes de saúde da Fundação Municipal de Saúde deram orientações específicas sobre a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento das hepatites, principalmente as do tipo B e C. Os técnicos distribuíram insumos de prevenção como preservativos internos e externos. Eles alertaram para a importância do uso do preservativo em todas as relações sexuais e alertaram que não se deve compartilhar objetos de uso pessoal.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alerta que a vacina é a principal medida de prevenção contra a hepatite B. Já contra a hepatite C, ainda não há vacina, somente tratamento, mas o índice de cura é de 90%. A OMS também alerta sobre a importância da testagem das mulheres grávidas para prevenir a transmissão.

A campanha “Julho Amarelo” tem como objetivo promover a conscientização e a mobilização coletiva no controle das hepatites. A data de 28 de julho foi escolhida como o Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais.