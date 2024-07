Agir e a mudança de rumo da legenda: nominata de pré-candidatos a vereador integram a frente ampla de apoio a Rodrigo Neves - Divulgação

Publicado 18/07/2024 21:59

Niterói - Rodrigo Neves, pré-candidato do PDT à Prefeitura de Niterói, recebeu nesta quinta-feira (18) a visita de Daniel Tourinho, presidente nacional do Agir, e, com ela, uma mudança de rumo da legenda. O Agir e sua nominata de pré-candidatos a vereador passam agora a integrar a frente ampla de apoio ao trabalhista.

“O apoio do Agir ao prefeito Rodrigo Neves é uma declaração de amor por Niterói. A cidade é uma referência nacional em qualidade de vida e boa gestão. Queremos o melhor para a cidade. E o melhor para Niterói é Rodrigo Neves”, disse Daniel Tourinho.

Rodrigo, que lidera as pesquisas de opinião, agradeceu o apoio do Agir. “Fico feliz com a decisão do Agir de somar com essa ampla frente por Niterói. Com união, amor e trabalho vamos seguir avançando”, ressaltou Neves. Também estavam presentes no encontro, a Presidente Municipal e Dirigente Nacional do PRD, Eliane Cunha, e o Deputado Estadual, Vitor Júnior (PDT).