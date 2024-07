Ivone Rosa: niteroiense promove roda de conversa sobre Adélia Prado - Divulgação

Ivone Rosa: niteroiense promove roda de conversa sobre Adélia PradoDivulgação

Publicado 18/07/2024 08:39

Niterói - Neste sábado, 20 de julho, às 10h30, a Biblioteca Parque de Niterói recebe roda de conversa sobre a poetisa, professora, filósofa, romancista e contista Adélia Prado. A autora foi recentemente agraciada com os prêmios Machado de Assis, oferecido pela Academia Brasileira de Letras, e o Camões, oferecido pelos governos do Brasil e de Portugal.

A vida e a obra da autora serão apresentadas pela professora Ivone Rosa. Nascida em Niterói, Ivone foi premiada em 1º lugar no Festival SESC Niterói, no concurso de poesia e cronista da Revista Entre Poetas & Poesias, com diversas participações em antologias poéticas. É autora do livro O Primeiro Prazer, publicado em novembro de 2023.

A roda de conversa é realizada pelo projeto Literatura na Varanda, criado em 2008 e idealizado por Tânia Ribeiro Roxo. O projeto vem produzindo saraus, feiras literárias, rodas de conversa e antologias com autoras em Niterói ao longo de sua trajetória.

O encontro literário é gratuito e livre para todos os públicos

SERVIÇO

Literatura na Varanda - Vida e Obra de Adélia Prado

Data: Sábado, 20 de julho de 2024

Horário: 10h30

Entrada gratuita

Classificação livre

Local: Biblioteca Parque de Niterói

Endereço: Praça da República, s/n, Centro, Niterói