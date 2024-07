Educação: aqueles que já são estudantes da EJA também deverão efetivar a renovação da matrícula - Divulgação

Publicado 18/07/2024 22:19

Niterói - A Secretaria Municipal de Educação de Niterói está com matrículas abertas para novos alunos que desejam ingressar na Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Municipal no segundo semestre de 2024. As vagas são destinadas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental para jovens acima de 15 anos (completados em 31 de março de 2024), adultos e idosos que precisam dar continuidade aos estudos ou que não tiveram acesso na idade regular.

Aqueles que já são estudantes da EJA na Rede também deverão efetivar a renovação da matrícula nas suas respectivas unidades. Em caso de menores de 18 anos, a renovação deverá ser realizada pelo responsável.

Para novos alunos, a matrícula deverá ser realizada diretamente nas unidades de educação desejadas que oferecem a modalidade da EJA. Para a efetivação, é necessário apresentar a seguinte documentação: três fotos 3x4; cópia e original da carteira de identidade, do CPF, do comprovante de residência e do Certificado de Reservista (quando for o caso); declaração de escolaridade ou protocolo que confirme sua requisição (em caso de matrícula por transferência, o histórico escolar deverá ser apresentado em até 45 dias); declaração que informe se o estudante possui alguma deficiência, identificando-a, nos termos da Portaria FME nº 239/2001; – Cópia e original do Termo Judicial de Guarda, Termo de Responsabilidade ou Termo de Autorização para matrícula, emitido pelo Conselho Tutelar da região, quando for o caso; e o comprovante de tipo sanguíneo e RH, nos termos da Lei nº 6683 de 15 de janeiro de 2014.

Atualmente, a Rede Municipal de Educação de Niterói conta com 10 unidades que atendem a modalidade EJA, no período noturno. O edital com todas as informações está disponível no Diário Oficial do Município desde a ultima quarta-feira (17)

Confira a lista das escolas com EJA:



- E.M. ALBERTO FRANCISCO TORRES: 1º, 2º, 3º e 4º ciclos. Endereço: Rua Prof. Ismael Coutinho, 88 - Centro. Contato: 21 99789-2170

- E.M. PROFª MARIA DE LOURDES BARBOSA SANTOS: 1º e 2º ciclos. Endereço: Rua Leite Ribeiro, 120- Fonseca. Contato: 21 99631-9629

- E.M. PAULO DE ALMEIDA CAMPOS: 1º e 2º ciclos. Endereço: Rua Gal Pereira da Silva, 50 - Icaraí. Contato: 21 97182-8496

- E.M. MAESTRO HEITOR VILLA-LOBOS: 1º 2º, 3º e 4º ciclos Rua Salo Band, s/n - Ilha da Conceição. Contato: 21 99807-0320

- E.M. HONORINA DE CARVALHO 1º, 2º, 3º e 4º ciclos Endereço: Rua Prof. José Peçanha, s/n - Remanso Verde - Pendotiba. Contato: 21 99545-1139

- E.M. ALTIVO CÉSAR: 1º, 2º, 3º e 4º ciclos. Endereço: Rua Luiz Palmier, 25 - Barreto. Contato: 21 97579-9978

- E.M. JOÃO BRAZIL: 1º e 2º ciclos. Endereço: Lot. Bento Pestana, s/n - Morro do Castro. Contato: 21 99638-4290

- E.M. FRANCISCO PORTUGAL NEVES: 1º, 2º, 3º e 4º ciclos. Endereço: Rua Quatorze, 14 - Piratininga. Contato: 21 97216-4622

- E.M. HELENA ANTIPOFF: 1º e 2º ciclos. Endereço: Av. Rui Barbosa, 710 - São Francisco. Contato: 21 96795-2826

- UMEI VALE FELIZ: 1º e 2º ciclos. 1º e 2º ciclos. Endereço: Rua Renata Pereira Machado, S/N - Engenho do Mato. Contato: 21 97252-2053.