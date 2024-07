Os novos contentores serão acompanhados de um funcionário, que ficará no local para orientar a população sobre o descarte correto dos resíduos - Divulgação

Publicado 18/07/2024 23:51

Niterói - Com os objetivos de qualificar ainda mais o serviço de Coleta Seletiva, estender a adesão e promover mais inclusão social, a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) vai realizar, nas próximas semanas, uma parceria com uma cooperativa de catadores para ampliar o sistema de conteinerização, que é uma técnica logística que consiste em utilizar contêineres padronizados pela cidade. Em 2023, Niterói recolheu aproximadamente 3900 toneladas de recicláveis. Com o novo sistema, a previsão da empresa é aumentar significativamente este recolhimento.

A Clin vem realizando visitas aos condomínios para levar informações a síndicos e moradores sobre a importância da Coleta Seletiva, da adesão ao projeto e do transporte dos recicláveis até as novas instalações. O projeto inicial está sendo testado em Icaraí. A empresa começou a implantar em pontos estratégicos do bairro contentores de 1000 litros para acondicionar os resíduos recicláveis.

No total, são 30 pontos, iniciando nas ruas Ator Paulo Gustavo e Tavares de Macedo com 12 contentores. O objetivo é estender o projeto para outros bairros da cidade. Por isso, a Clin vem realizando um trabalho de conscientização nos condomínios e comércios em geral para organizar e separar os resíduos orgânicos e recicláveis para as coletas. Os recicláveis serão destinados aos catadores da cooperativa para exercitarem suas atividades com dignidade e eficiência e assim garantir maior qualidade dos próprios resíduos para fins de reciclagem.

Os novos contentores serão acompanhados de um funcionário, de segunda a sábado, que ficará no local para orientar a população sobre o descarte correto dos resíduos com informativos visuais. Os resíduos dos contentores serão doados para o Galpão da Clin, na rua Padre Anchieta, que está se tornando um ponto estratégico para receber os catadores informais. Os catadores vêm sendo abordados pela ação social e capacitados para sair da informalidade e trabalhar na cooperativa.

O “Recicla Niterói” faz parte do projeto Coleta Seletiva da Clin que atende a cidade de Niterói e consiste em recolher os resíduos sólidos recicláveis (papel, plástico, vidro e metal), dando uma destinação final adequada, sem causar danos ambientais. O projeto orienta a população sobre a importância e funcionamento da Coleta Seletiva, e também o descarte correto de resíduos, respeito ao horário da coleta domiciliar, lixo excedente e reciclagem.